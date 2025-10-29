Triều Tiên phóng tên lửa trước khi ông Trump đến Hàn Quốc

Theo KCNA, vụ thử được giám sát bởi ông Pak Jong Chon, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; ông Kim Jong Sik, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương và Phó Trưởng ban thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương; ông Jang Chang Ha, Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa Triều Tiên; Phó Tư lệnh Trang bị của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên cùng các kỹ sư hệ thống vũ khí trên tàu.
Các tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu chiến, đã được phóng theo phương thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây dọc quỹ đạo định sẵn trên Hoàng Hải, đánh trúng mục tiêu.
Ông Pak nhấn mạnh rằng những thành công này cho thấy tiến triển quan trọng trong việc hiện thực hóa lực lượng hạt nhân theo kế hoạch chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm mở rộng phạm vi áp dụng năng lực răn đe chiến tranh.
Ông nêu rõ việc liên tục kiểm tra độ tin cậy của các phương tiện tấn công chiến lược khác nhau và thể hiện khả năng của chúng trước đối phương là “sự mở rộng và thực hành răn đe chiến tranh một cách có trách nhiệm”.
KNCA tuyên bố, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã khẳng định rằng năng lực răn đe được bảo đảm bằng sức mạnh tấn công hùng hậu chính là khả năng phòng thủ và ngăn chặn chiến tranh hoàn hảo nhất, đồng thời kêu gọi không ngừng nâng cao năng lực tác chiến, đặc biệt là củng cố tư thế chiến đấu hạt nhân.
Cùng ngày, ông Pak Jong Chon cũng kiểm tra công tác huấn luyện của thủy thủ trên các tàu khu trục Choe Hyon và Kang Kon, đồng thời giao nhiệm vụ tăng cường hơn nữa trình độ quân sự và kỹ năng thực hành của lực lượng này.
