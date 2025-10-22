Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

  • Thứ tư, 22/10/2025 06:56 (GMT+7)
  • 06:56 22/10/2025

Theo thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo không xác định về về phía Đông nước này vào sáng 22/10.

Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã phát đi thông báo lúc 8h20 sáng 22/10 (giờ địa phương), xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về loại tên lửa hay tầm bắn.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6 năm nay.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 8/5 và tên lửa hành trình vào ngày 22/5 về phía vùng biển phía Đông.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11 tới.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-phong-ten-lua-dan-dao-20251022064635039.htm

TTXVN

tên lửa Triều Tiên Triều Tiên Hàn Quốc Triều Tiên phóng tên lửa tên lửa Triều Tiên Triều Tiên tên lửa đạn đạo tin tức Triều Tiên tình hình Triều Tiên thời sự thế giới Bình Nhưỡng

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý