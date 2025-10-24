Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiết lộ tương lai quan hệ quân sự với Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết hợp tác quân sự giữa đất nước ông và Nga sẽ "tiến triển không ngừng".

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/10 dẫn lời phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên tại lễ khởi công xây dựng đài tưởng niệm những người lính nước này đã chiến đấu cùng quân đội Nga ở khu vực Kursk của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

"Những năm tháng gắn bó chiến đấu, trong đó tình hữu nghị song phương được đảm bảo bằng xương máu quý báu, sẽ không ngừng phát triển", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh những thách thức từ "sự thống trị và chuyên chế" không thể cản trở mối quan hệ giữa hai nước.

Sự kiện này là lễ vinh danh công khai mới nhất dành cho quân đội Triều Tiên đã chiến đấu tại Nga để đẩy lùi sự tấn công từ lực lượng Ukraine.

Vào tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một hiệp ước phòng thủ chung. Hiệp ước nêu điều khoản mỗi bên phải cung cấp hỗ trợ quân sự "bằng mọi phương tiện có thể" trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang.

Đến tháng 5, Nga và Triều Tiên đã chính thức xác nhận điều mà Hàn Quốc và Ukraine cáo buộc từ lâu: binh lính Triều Tiên đang tích cực tham gia vào các hoạt động quân sự của Nga. Thông báo được đưa ra sau khi Nga giành lại toàn bộ khu vực Kursk - nơi mà các đơn vị Triều Tiên đóng vai trò quan trọng.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Putin đã không tiếc lời ca ngợi: "Nhân dân Nga sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của lực lượng Triều Tiên. Chúng ta sẽ mãi mãi tôn vinh những người đã hy sinh vì nước Nga". Về phần mình, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng gọi những người lính này là "anh hùng", coi sự tham gia của họ là "sứ mệnh thiêng liêng" nhằm củng cố mối quan hệ với Nga.

Trong khi số liệu chính thức vẫn chưa được công bố, Kyiv và Seoul ước tính Triều Tiên đã triển khai hơn 10.000 quân tham chiến để đổi lấy sự hỗ trợ công nghệ kinh tế và quân sự từ Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính vào tháng 9, khoảng 2.000 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.