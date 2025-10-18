Pantsir-S1 xuất hiện ở Bình Nhưỡng

Việc hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga được cho là đã xuất hiện tại Bình Nhưỡng, cùng với thông tin các chuyên gia Nga đang huấn luyện binh sĩ Triều Tiên, đang làm dấy lên đồn đoán về việc hai bên từng bước hình thành một “liên minh phòng không”.

Hình ảnh hệ thống Pantsir-S1 với radar cải tiến tại thành phố Tula, Nga. Ảnh: Evgeniy Damantsev

Lực lượng Tình báo Quốc phòng Ukraine cho rằng, Nga đã cung cấp ít nhất một hệ thống phòng không di động/tầm ngắn Pantsir-S1 cho Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin hệ thống này của Nga hiện đang được triển khai để bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng và các chuyên gia Nga đang đào tạo nhân sự Triều Tiên cách vận hành hệ thống.

Kể từ sau khi xung đột với Ukraine bùng phát, Nga đã rút ra những bài học quý giá về phòng không, trong đó có cả việc chống lại máy bay không người lái và tên lửa hành trình tiên tiến mà NATO cung cấp cho Ukraine và có lẽ Moscow đang chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác.

Thông tin về việc chuyển giao vũ khí giữa Nga và Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh hai nước ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn về mặt quân sự. Triều Tiên được cho là đã cung cấp cho Nga số lượng lớn đạn dược, nhân sự, sự hỗ trợ hậu cần và thậm chí có thể là cả tên lửa đạn đạo.

Sức mạnh của hệ thống phòng không Pantsir-S1

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không tiên tiến của Nga, rất cần thiết đối với Triều Tiên. Trước đây, Bình Nhưỡng thường phải dựa vào những các hệ thống phòng không cũ có từ thời Liên Xô như SA-2, SA-3 và SA-5, cùng với các hệ thống do chính nước này sản xuất.

Nhiều loại trong số này đang ngày càng trở nên kém hiệu quả trước các máy bay không người lái hiện đại, đạn dược dẫn đường chính xác và các mối đe dọa từ tên lửa hành trình - vốn đã chứng minh được hiệu quả đáng kể tại chiến trường Ukraine.

Việc sở hữu một hệ thống như Pantsir-S1 sẽ giúp Triều Tiên có được loại vũ khí phòng không tầm ngắn, hoạt động hiệu quả hơn so với những gì họ đang có, qua đó giúp Bình Nhưỡng gia tăng khả năng tấn công đáp trả trong trường hợp xảy ra xung đột.

Pantsir-S1 là một hệ thống phòng không cơ động, tương đối hiện đại, với hệ thống tên lửa và pháo kết hợp radar và hệ thống theo dõi quang học, có thể bắn hạ tên lửa chống radar, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Hệ thống được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu dân sự và quân sự, tạo ra lớp phòng thủ cho các lực lượng cơ giới hoặc cơ giới hóa.

Pantsir-S1 được đặt trên khung gầm xe tải KAMAZ-6560 4 trục 8×8, sử dụng động cơ diesel KamAZ-740.35-400 có công suất 400 mã lực. Hệ thống mang theo tối đa 12 tên lửa đất đối không dẫn đường. Tên lửa được sắp xếp thành hai nhóm 6 ống trên tháp pháo. Ngoài ra, hệ thống có thể được lắp đặt pháo tự động 2A38M làm mát bằng chất lỏng, cỡ nòng 30mm có thể bắn 1.950 đến 2.500 phát mỗi phút.

Việc thiết lập mạng lưới phòng không không chỉ mang tính răn đe mà còn đảm nhiệm vai trò phòng thủ chủ động. Các hệ thống phòng không được triển khai để phát hiện và tiêu diệt mục tiêu đối phương trước khi chúng tiếp cận các khu vực hoặc mục tiêu trọng yếu, qua đó ngăn chặn tổn thất quy mô lớn, giảm thiểu thiệt hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng.

Lợi ích đối với Triều Tiên

Một số chuyên gia cho rằng, nếu thông tin Nga cung cấp cho Triều Tiên hệ thống phòng không tiên tiến Pantsir-S1 là đúng sự thật, thì trong thời gian tới Moscow có thể chuyển giao cho Bình Nhưỡng những loại vũ khí tiên tiến hơn. Nga được cho là đang giúp Triều Tiên củng cố sức mạnh lực lượng tàu ngầm trong khuôn khổ thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên ký năm 2024.

Theo giới quan sát, việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không Pantsir-S1 được xem là “đòn bẩy” giúp nhân lên sức mạnh cho năng lực phòng không vốn đã đáng kể của Triều Tiên, đồng thời tăng cường khả năng răn đe và ngăn chặn các hành động xâm phạm không phận nước này.

Trước đó, Moscow được cho là đã chuyển giao cho Bình Nhưỡng một số hệ thống phòng không tiên tiến, trong đó có S-400, đồng thời đạt được thỏa thuận cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 nhằm củng cố năng lực tác chiến trên không của Triều Tiên.

Đổi lại, Moscow có thể có được nguồn cung cấp đạn dược ổn định và củng cố vị thế của mình trước áp lực của phương Tây. New York Times dẫn báo cáo của Conflict Armament Research - một nhóm nghiên cứu vũ khí có trụ sở tại Anh cho biết, lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ được trang bị đạn chùm của Triều Tiên trong các cuộc tấn công ở miền nam Ukraine. UAV Nga gắn đạn chùm đã được tìm thấy gần thành phố Kherson vào ngày 23/9. Đạn chùm là loại vũ khí có khả năng phát nổ giữa không trung và phát tán các viên đạn con có thể gây nổ hoặc hoặc gây cháy trên một khu vực rộng lớn.

Theo nhóm nghiên cứu, loại đạn chùm này đã được cải tiến đáng kể và gắn vào máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất – loại UAV có khả năng truyền tải dữ liệu video, cho phép người vận hành định hướng nó đến mục tiêu chính xác hơn.

Một số quan chức Ukraine cho rằng đây là đạn chùm JU-90, được thiết kế khá phức tạp. Triều Tiên đã chế tạo các bộ phận in 3D để sản xuất loại đạn này.

Báo cáo mới của nhóm Conflict Armament Research cho thấy mối liên hệ lớn hơn giữa ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên và cuộc xung đột ở Ukraine.

Giới phân tích cho rằng sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên, cùng những lợi ích mà hai bên có được sau khi ký kết thỏa thuận mới, chưa đủ để giúp Bình Nhưỡng bắt kịp năng lực quân sự vượt trội của liên minh Mỹ-Hàn.

Tuy nhiên, động thái này có thể làm thay đổi cán cân an ninh trên bán đảo Triều Tiên và làm suy giảm phần nào thế trên không của Hàn Quốc.



