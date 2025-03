Triều Tiên hết cơ hội dự World Cup 2026

Fabio Lima mở tỷ số cho UAE ngay phút thứ 5 trên sân trung lập Prince Faisal bin Fahd (Saudi Arabia), mang về lợi thế lớn cho đội khách. Tuy nhiên, Triều Tiên thi đấu nỗ lực và có bàn gỡ trước khi hiệp một khép lại do công của Kim Yu-song. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì Sultan Adil Alamiri tỏa sáng ở phút 90+8, giúp UAE thắng kịch tính.

Kết quả này khiến Triều Tiên chính thức hết cơ hội giành vé dự World Cup 2026. Đội bóng của HLV Sin Yong-nam đã tụt xuống đáy bảng A với chỉ 2 điểm sau 8 trận đấu. Đội chưa giành được chiến thắng nào, hòa 2 trận và để thua đến 6 lần.

Triều Tiên cũng là đội đầu tiên hết cơ hội dự World Cup 2026 ở khu vực châu Á, mặc dù vẫn còn 2 trận đấu nữa mới khép lại vòng loại 3.

Ở phía đối diện, chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên giúp UAE củng cố vị trí thứ 3 tại bảng A với 13 điểm sau 8 trận. Đội đang ở trong vị trí thuận lợi để tiếp tục cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.

Cũng ở bảng A, Kyrgyzstan, đội tuyển đứng hạng 107 FIFA, gây bất ngờ khi nhấn chìm Qatar 3-1 hôm 25/3. Đây là lần đầu tiên Kyrgyzstan đánh bại Qatar trong lịch sử, đồng thời nuôi hy vọng mong manh về việc chen chân vào nhóm dự play-off.

Ở chiều ngược lại, Qatar gần như cạn hy vọng giành vé dự thẳng VCK World Cup 2026, khi đã kém Uzbekistan đến 6 điểm.

Tại bảng này, Iran là đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2026 sau trận hòa 2-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Uzbekistan. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử, quốc gia này góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.