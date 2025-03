HLV Kluivert: 'Indonesia lẽ ra phải thắng đậm hơn'

Tiền đạo nhập tịch Ole Romeny ghi bàn duy nhất giúp Indonesia đánh bại Bahrain trên sân nhà, qua đó nuôi tham vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây cũng là bàn thứ hai sau 2 trận cho "Garuda" của Romeny.

Sau trận, HLV Kluivert cho biết: "Tôi hạnh phúc với kết quả này, nhưng Indonesia vẫn có thể thắng đậm hơn nếu nhìn vào số cơ hội mà chúng tôi có. Sau trận thua Australia, cả đội rất thất vọng vì chơi không đủ tốt. Ở trận vừa qua, Indonesia phục hồi nhanh chóng và thể hiện tốt trước mặt người hâm mộ. Đó là điều tuyệt vời".

Nói về màn tỏa sáng của tiền đạo nhập tịch Romeny, Kluivert cho biết: "Tôi tự hào vì cậu ấy ghi liên tiếp 2 bàn cho ĐTQG. Hy vọng Ole có thể duy trì phong độ này ở cấp CLB. Chúng tôi sẽ trở lại vào tháng 7, lúc đó đội tuyển sẽ trở nên sắc bén hơn".

Trung vệ Justin Hubner cũng phấn khích sau chiến thắng trước Bahrain: "Trước trận, chúng tôi nhận nhiều chỉ trích. Màn trình diễn vừa qua khiến tất cả phải câm lặng. Chúng tôi cho mọi người thấy một đội tuyển Indonesia mạnh mẽ".

Hubner cho rằng còn quá sớm để nói về tấm vé dự World Cup 2026, nhưng anh cam kết cả đội sẽ cố gắng cho mục tiêu quan trọng này. "Mọi thứ không dễ dàng, nhưng cả đội sẽ cống hiến màn trình diễn tốt nhất. Với sự cổ vũ của CĐV, chúng tôi sẽ phải giành vé dự World Cup", Hubner cho biết.

Indonesia giữ vững vị trí thứ 4 ở bảng C vòng loại World Cup 2026 với 9 điểm, kém đội xếp trên Saudi Arabia 1 điểm. Đây là vị trí có tấm vé dự vòng play-off. Ở lượt kế tiếp, Indonesia sẽ đón tiếp Trung Quốc trên sân nhà.

