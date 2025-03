Phản ứng của Ronaldo khi sút hỏng phạt đền

Phát biểu hôm 25/3, Ronaldo cho biết: "Việc sút hỏng chỉ xảy ra cho những ai dám thử sức mình. Tôi cảm thấy rằng ngay cả khi đã bỏ lỡ quả penalty, chúng tôi vẫn sẽ tiến vào vòng trong. Bồ Đào Nha đã chơi rất tốt. Việc ghi 5 bàn thắng vào lưới Đan Mạch không phải là điều dễ dàng. Chúng tôi đi chung một con thuyền và việc tiến vào trận chung kết là mục tiêu rất quan trọng".

Ngay phút thứ 6 ở trận gặp Đan Mạch hôm 24/3, Ronaldo được trao cơ hội sút phạt đền nhưng lại không đánh bại được Kasper Schmeichel của Đan Mạch. Người hâm mộ trên mạng xã hội không ngừng chỉ trích pha dứt điểm thiếu chính xác của CR7.

Dù sút hỏng phạt đền, Ronaldo vẫn kịp sửa sai cho Bồ Đào Nha bằng pha lập công ở phút 72, tạo tiền đề cho đội nhà thắng Đan Mạch với tỷ số 5-2. Những người ghi bàn còn lại của Bồ Đào Nha là Goncalo Ramos, Trincao (cú đúp) và pha phản lưới của trung vệ Andersen.

"Có những trận như vậy, có những ngày tồi tệ xảy ra", Ronaldo nói về thất bại 0-1 trước Đan Mạch ở trận lượt đi. "Tôi không chơi tốt, cả đội cũng vậy, nhưng đó là một phần của bóng đá. Tôi muốn rời sân với tư thế đầu ngẩng cao".

Bồ Đào Nha góp mặt ở bán kết Nations League cùng Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Ronaldo và đồng đội sẽ gặp Đức trong 2 lượt trận vào tháng 6. Dưới thời HLV Roberto Martinez, Bồ Đào Nha có thành tích ấn tượng với 20 chiến thắng và 4 thất bại sau 28 trận.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.