Triều Tiên công bố chức danh của em gái ông Kim Jong Un

Bà Kim Yo Jong - người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổng vụ thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Yonhap đưa tin truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 28/2 xác nhận bà Kim Yo Jong - người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổng vụ thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Bà Kim Yo Jong được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đề bạt lên vị trí trưởng ban hôm 23/2, nhưng chức danh chính thức không được công bố vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu tiên gọi bà là “Trưởng ban Tổng hợp, Ban Chấp hành Trung ương WPK” trong bản tin ngày 28/2, đồng thời cho biết bà là một trong những cán bộ đảng và chỉ huy quân sự cấp cao được nhà lãnh đạo Kim Jong Un trao tặng loại súng bắn tỉa mới như một “món quà đặc biệt.”

Bà Kim Yo Jong - trước đây là Phó trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên - chủ yếu đưa ra các thông điệp hướng tới Hàn Quốc và Mỹ. Đặc biệt, bà đã đưa ra những tuyên bố gay gắt nhắm vào Seoul trong bối cảnh quan hệ liên Triều căng thẳng.

Với chức danh mới, quyền lực của bà Kim Yo Jong trong Đảng Lao động Triều Tiên được dự báo sẽ tăng lên, bởi Ban Tổng vụ đảm đương các hoạt động nội bộ và công tác hành chính của Đảng Lao động Triều Tiên.