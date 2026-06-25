Triệu tập shipper có hành vi hành hung cô gái trẻ

Ngày 25/6, Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã xác định và triệu tập shipper có hành vi hành hung, lôi tóc, kéo lê cô gái trẻ trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh.

Vụ việc được ghi lại qua camera an ninh vào ngày 23/6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi video lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường Láng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị shipper có hành vi hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP Hà Nội.

Shipper N.H.Y tại cơ quan Công an.

Sự việc được ghi nhận qua hệ thống camera an ninh vào trưa 23/6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Láng đã triển khai các biện pháp công tác, tiến hành rà soát, xác minh các cá nhân liên quan nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Qua công tác xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định người có hành vi hành hung trong vụ việc là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời N.H.Y đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện vụ việc được Công an phường Láng tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.