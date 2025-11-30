Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

Triệu Nhã Chi bị một người đàn ông lẻn vào phòng khách sạn. Đối tượng thậm chí nằm lên giường và tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của nữ nghệ sĩ.

Theo 163, dân mạng lan truyền tin nữ diễn viên kỳ cựu Triệu Nhã Chi mới đây đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bị một người đàn ông lén theo dõi và đột nhập vào phòng khách sạn nơi bà lưu trú. Sự việc được cho là xảy ra vào cuối tháng 11, khiến mạng xã hội xôn xao.

Theo thông tin, đối tượng đã âm thầm bám theo Triệu Nhã Chi tới khách sạn và lợi dụng lúc nhân viên dọn phòng mở cửa để lẻn vào bên trong. Người này thậm chí nằm lên giường của nữ diễn viên và sau đó đăng tải dòng trạng thái “mùi thật dễ chịu”. Không chỉ xâm phạm nơi ở, đối tượng còn bị cho là đã tiếp xúc với các vật dụng cá nhân của Triệu Nhã Chi.

Nguồn tin cho biết hành động này không phải bộc phát mà là sự theo dõi có chủ đích nhằm tiếp cận minh tinh Hong Kong ở cự ly gần. Sau khi đột nhập, người này còn chia sẻ thông tin phòng của bà cho người khác, khiến nữ diễn viên buộc phải nhờ người bảo vệ vì lo ngại vấn đề an ninh.

Triệu Nhã Chi vẫn trẻ trung ở tuổi 72. Ảnh: 163.

Thông tin này khiến khán giả không khỏi bức xúc và lo lắng cho sự an toàn của Triệu Nhã Chi, đặc biệt khi bà đã 72 tuổi và khó có thể tự ứng phó trước những tình huống nguy hiểm như vậy. Trước đó, vào tháng 8, Triệu Nhã Chi từng suýt ngã khi bị một nhóm người hâm mộ chen lấn quá mức để xin chữ ký.

Triệu Nhã Chi, sinh năm 1953 tại Hong Kong, là một trong những gương mặt biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1970–1990. Bà gia nhập làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1973 và nhanh chóng được chú ý nhờ nhan sắc thanh lịch cùng khí chất điềm đạm.

Trong suốt hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Nhã Chi ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Hài thoại Càn Long, Ỷ Thiên Đồ Long Ký và đặc biệt là Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ (1992). Vai diễn Bạch Xà giúp bà trở thành hình tượng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả và được người hâm mộ gọi là “Bạch Xà đẹp nhất”.

Dù đã bước sang tuổi 72, Triệu Nhã Chi vẫn duy trì hoạt động ở phim ảnh và các chương trình giải trí. Nhờ lối sống lành mạnh và phong thái trẻ trung, bà thường được gọi bằng danh xưng “nữ thần không tuổi”.