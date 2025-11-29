Mẹ của Victoria Beckham 'cầu xin' Brooklyn trở về

Mẹ của David và Victoria Beckham rất buồn lòng khi thấy gia đình con rạn nứt. Họ cầu xin Brooklyn trở về.

Theo Daily Mail, vợ chồng David và Victoria Beckham sẽ dành kỳ nghỉ lễ Giáng sinh với các thành viên trong đại gia đình, bao gồm mẹ của Victoria là bà Jackie. Trong khi đó, cậu con trai cả của cặp sao là Brooklyn sẽ cùng vợ anh Nicola Peltz ở tại ngôi nhà Los Angeles.

Hiện tại, Brooklyn dành phần lớn thời gian để sáng tạo nội dung trên Instagram có 16 triệu người theo dõi. Anh đã vắng mặt trong mọi sự kiện quan trọng của gia đình trong suốt năm qua, bao gồm sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham.

Bà ngoại mong đợi Brooklyn trở về. Ảnh: Daily Mail.

Theo truyền thông, bà ngoại Jackie của Brooklyn rất mong chờ, thậm chí cầu xin cháu trai trở về nhà đón lễ Giáng sinh. Cụ thể, bà công khai chia sẻ bức ảnh chụp chiếc tất có in tên cháu trai treo trên lò sưởi.

Hôm 28/11, Victoria chia sẻ trên Instagram video ghi lại khung cảnh trang hoàng lễ Giáng sinh tại nhà mẹ cô. Phía trên lò sưởi, những chiếc tất đỏ giống hệt nhau gây chú ý.

Những chiếc tất có tên của Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper cùng nhiều anh em họ của họ. Khi chú thích cho video, cựu thành viên Spice Girl viết: “Nhiều cháu quá”.

Bạn bè của gia đình Beckham cho biết Jackie và mẹ của David là bà Sandra đều rất buồn trước sự rạn nứt.

Jackie đã dành rất nhiều thời gian bên Brooklyn khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh và chập chững biết đi. Vì thời điểm đó, David và Victoria vẫn đang bận rộn với công việc. Nhiều nguồn tin cho biết Brooklyn luôn rất vui khi thấy bà ngoại và bà nội trong nhiều buổi tụ họp của gia đình Beckham.

Gia đình Victoria rạn nứt là chủ đề bàn tán suốt thời gian qua. Ảnh: Daily Mail.

“David và Victoria đang cố gắng vượt qua khi không có Brooklyn bên cạnh. Họ buồn nhưng phải chấp nhận điều đó”, nguồn tin thân cận cho biết.

“Nhưng các bà thì khác. Họ rất yêu quý Brooklyn. Họ rất gần gũi với anh ấy. Anh ấy cũng yêu họ rất nhiều và thực sự ngưỡng mộ họ. Nhưng giờ họ không còn gặp anh ấy nữa. Họ không còn trẻ nữa và sự thật phũ phàng là không ai biết khi nào họ sẽ gặp lại Brooklyn. Tình cảnh của Jackie và Sandra khiến mọi người xung quanh cảm thấy sự rạn nứt của gia đình rất đáng thương”, nguồn tin tiếp tục.

Có thông tin cho rằng mối bất hòa giữa Victoria và con dâu bắt nguồn từ việc nhà thiết kế thời trang này chiếm hết sự chú ý tại đám cưới của con trai vào năm 2022.

Peltz và mẹ chồng được cho là đã xảy ra xung đột về nhiều khía cạnh trong việc lên kế hoạch cho đám cưới, đặc biệt là khi nói đến váy cưới. Cô dâu ban đầu dự định bước vào lễ đường với một trong những thiết kế của Victoria nhưng cuối cùng lại mặc một chiếc váy cưới của Valentino.

Sự rạn nứt dường như càng bùng phát khi Brooklyn và vợ không tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David vào tháng 5. Trong show diễn thời trang của Victoria mới đây, vợ chồng Brooklyn cũng hoàn toàn vắng mặt. Brooklyn và Nicola chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi trình diễn thời trang của Victoria kể từ Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 3/2023.

Tháng 10, cả gia đình Beckham đều ủng hộ bộ phim tài liệu mới của Victoria, ngoại trừ vợ chồng Brooklyn. Thời điểm đó, tờ Heat World cho biết Victoria đã rất nỗ lực hàn gắn với con dâu Nicola bằng cách chủ động liên lạc.

"Việc ra mắt loạt phim trên Netflix đã khiến Victoria xúc động. Được chứng kiến ​​cuộc sống và gia đình trên màn ảnh thực sự khiến cô ấy nhận ra tầm quan trọng của người thân. Điều đó khiến cô ấy nhận thức rõ hơn bao giờ hết mình không muốn mất Brooklyn", một nguồn tin thân cận chia sẻ với Heat World.