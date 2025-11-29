Bộ đồ bó sát của Lisa bị chê phản cảm

Xuất hiện với tạo hình táo bạo trong đêm diễn tại Singapore, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận khi trang phục cắt xẻ gợi cảm.

Sau khi “đốt cháy” sân khấu ở Philippines, BlackPink tiếp tục tour diễn Deadline tại Singapore hôm 28/11. Một lần nữa, Lisa trở thành tâm điểm chú ý trong phần trình diễn solo. Nữ thần tượng mang đến loạt ca khúc Thunder, When I’m With You, Rockstar... nhưng gây bàn tán tiếp tục là những bộ trang phục gợi cảm, thiết kế bạo.

Xuất hiện với outfit mang phong cách tương lai, Lisa diện bodysuit đen phối chi tiết neon, thiết kế cắt xẻ táo bạo kết hợp mảng vải nude ôm sát nhằm tạo hiệu ứng thị giác như để lộ da. Chất liệu da bóng kéo dài từ eo xuống chân khiến hình ảnh ngôi sao sinh năm 1997 trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Bộ đồ gây tranh luận của em út BlackPink trong đêm diễn tại Singapore.

Dù stylist đã khéo léo sử dụng vải nude để che chắn những khu vực nhạy cảm, khán giả vẫn cho rằng phần cắt xẻ quá táo bạo và kiểu dáng bó sát khiến nhiều người không thuận mắt, đặc biệt khi nhóm có nhiều fan nhỏ tuổi.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự không hài lòng với tạo hình mới của Lisa: “Không hiểu vì sao lại lựa chọn những bộ trang phục quá phản cảm. Phần lót trông như da thật, dù biết là có lớp bảo hộ nhưng vẫn rất khó xem”, “Là nghệ sĩ nổi tiếng, giọng hát ổn định, nhưng thời trang sân khấu của cô dường như ngày càng đi xuống”, “Trang phục thật kỳ lạ, không rõ stylist có vấn đề gì với Lisa hay không”, “Tôi cảm giác Lisa thích phong cách này hơn là do stylist đề xuất.”

Ngược lại, không ít người bảo vệ nữ thần tượng và khen ngợi sự sáng tạo: “Từ đầu tour đến giờ, không có bộ trang phục nào của cô ấy thiếu sức hút. Độc đáo, đẹp mắt và phù hợp với phong cách cá nhân”, “Trang phục luôn tạo điểm nhấn nổi bật, cho thấy cá tính riêng của Lisa”, “Bộ đồ trông như siêu nhân gao, độc lạ và gây ấn tượng mạnh”…

Đây không phải lần đầu Lisa vướng tranh cãi liên quan đến phục trang sân khấu. Trước đó, khán giả từng bày tỏ lo ngại về những hình ảnh sexy, vũ đạo mang tính gợi cảm và các tư thế biểu diễn của cô khi bị cho là chưa phù hợp với nhóm khán giả nhỏ tuổi.

Tuy nhiều người hâm mộ vẫn ra sức bảo vệ em út của BlackPink, cho rằng cô đang nỗ lực thoát khỏi khuôn mẫu idol Kpop, thể hiện cá tính và xây dựng hình ảnh một ngôi sao toàn cầu.