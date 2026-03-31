Triệu chứng mắc biến thể Covid-19 'Ve sầu'

Biến thể Covid-19 BA.3.2 xuất hiện trở lại với nhiều đột biến, nhưng triệu chứng chủ yếu vẫn giống cúm, dễ bị bỏ qua và âm thầm lây lan trong cộng đồng.

Biến thể Covid-19 BA.3.2, còn gọi là “Cicada”, đang được giới y tế thế giới siết chặt theo dõi khi xuất hiện trở lại tại Mỹ và nhiều quốc gia. Dù tổng số ca Covid-19 chưa có dấu hiệu tăng mạnh, sự hiện diện ngày càng rõ của biến thể này vẫn đặt ra lo ngại, nhất là khi BA.3.2 mang tới 70-75 đột biến ở protein gai. Yếu tố này được cho là có thể làm giảm khả năng nhận diện của hệ miễn dịch.

Tuy vậy, dữ liệu hiện có cho thấy biến thể Covid-19 BA.3.2 chưa làm thay đổi đáng kể mức độ bệnh. Phần lớn ca nhiễm vẫn ở mức nhẹ đến trung bình, đặc biệt ở những người đã tiêm phòng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, biến thể này không tạo ra biểu hiện đặc trưng, mà tương tự với các dòng Omicron trước đó. Người nhiễm Covid-19 biến thể BA.3.2 thường khởi phát với các biểu hiện của bệnh đường hô hấp trên như đau họng, ho khan, sốt kèm ớn lạnh, đau đầu, mệt mỏi và đau nhức cơ thể.

Song song đó, nhiều trường hợp ghi nhận tình trạng sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi hoặc khàn giọng. Đây là những dấu hiệu vốn rất phổ biến ở các bệnh cảm lạnh, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn hơn. Một số bệnh nhân có thể gặp khó thở nhẹ, hoặc xuất hiện triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy.

Một điểm lưu ý khác là tình trạng mất hoặc thay đổi khứu giác, vị giác vẫn có thể xảy ra, dù không còn phổ biến như giai đoạn đầu đại dịch.

Đáng chú ý, ở một số biến thể gần đây, tình trạng đau họng dữ dội, thường được mô tả như cảm giác “dao cắt” khi nuốt, xuất hiện với tần suất cao hơn. Một số người nhiễm biến thể BA.3.2 cũng cho biết xuất hiện tình trạng trên. Dù vậy, hiện chưa có dữ liệu cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các dòng virus đang lưu hành.

“Tôi chưa thấy dữ liệu nào cho thấy Cicada gây bệnh nặng hơn các biến thể khác. Đau họng nặng là triệu chứng thường gặp, bên cạnh các biểu hiện Covid-19 điển hình”, bác sĩ Robert H. Hopkins Jr., Giám đốc y khoa Quỹ Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (Mỹ), nhận định.

Về tổng thể, các triệu chứng của BA.3.2 vẫn dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với cúm mùa, từ đó làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu người bệnh chủ quan.

Khi xuất hiện triệu chứng, người dân được khuyến cáo nên chủ động xét nghiệm, hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang phù hợp (như N95) khi cần thiết và theo dõi sức khỏe sát sao.

Trong trường hợp người bệnh có kết quả dương tính, các biện pháp cơ bản như nghỉ ngơi, điều trị triệu chứng, giữ vệ sinh cá nhân vẫn được xem là nền tảng để kiểm soát bệnh. Đồng thời, việc người dân chủ động tiêm vaccine nhắc lại, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao, vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả nhất nhằm giảm nguy cơ bệnh nặng và hạn chế tác động của dịch bệnh trong cộng đồng.