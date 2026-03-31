Bác sĩ lưu ý điều quan trọng để không gây hại hệ tiêu hóa của trẻ

Thưa bác sĩ, phụ huynh cần tuân thủ mốc thời gian nào để cho trẻ ăn dặm, uống sữa tươi hay nước ép trái cây mà không gây hại cho hệ tiêu hóa?

Thưa bác sĩ, trẻ bao nhiêu tháng thì được uống nước ép, ăn sữa chua hay váng sữa?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1

Trước 6 tháng tuổi, sữa mẹ là lựa chọn số một, tiếp sau mới đến sữa công thức. Sau 4 tháng, phụ huynh có thể bắt đầu cho trẻ đổi vị bằng cách nghiền nhỏ trái cây để tập ăn. Tuy nhiên, chỉ nên bắt đầu với lượng rất ít, khoảng 1-2 muỗng cà phê, sau đó mới tăng dần. Việc cho trẻ ăn dặm thực thụ sẽ tùy thuộc vào cân nặng của trẻ có tăng chậm hay không trong giai đoạn 4-6 tháng.

Sữa tươi tốt nhất nên dùng sau 2 tuổi (nếu cần lắm thì dùng sau 1 tuổi). Khi mua, phụ huynh phải kiểm tra kỹ đó là sữa tươi chắc chắn hay chỉ là sữa bột hoàn nguyên đóng hộp; đồng thời phân biệt loại tiệt trùng hay thanh trùng để biết cách bảo quản.

Riêng nước ép trái cây, chỉ nên cho trẻ uống sau 2 tuổi. Từ 2-6 tuổi, lượng uống cũng chỉ tối đa 120-180 ml/ngày. Ăn trái cây nguyên quả luôn tốt hơn uống nước ép.

Sữa chua, váng sữa, phô mai nên chờ đến khi trẻ 1 tuổi ăn vẫn còn kịp. Nếu cho ăn quá sớm, trẻ sẽ lâu tiêu dẫn đến bỏ sữa.

Bên cạnh đó, cần tập cho bé thói quen ăn uống đa dạng ngay từ nhỏ. Nếu thấy trẻ chỉ thích ăn duy nhất một món với lượng quá nhiều, cha mẹ nên chủ động giảm lại để trẻ tập ăn các món khác.

Khi trẻ tự nhiên chán ăn, trước hết hãy kiểm tra xem trẻ có bệnh ở khoang miệng hay bị đầy bụng không. Thông thường, đây chỉ là vấn đề sinh lý và trẻ sẽ ăn bù khi qua giai đoạn này. Tuy nhiên, nếu trẻ chậm lên cân liên tục trong 3-4 tháng, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám dinh dưỡng để có can thiệp kịp thời.