Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Công an TP Đà Nẵng liên tiếp triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Cụ thể, trong các ngày 2 và 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các địa phương phát hiện, triệt xóa 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập làm việc 8 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Ảnh: C.A.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng cuối tháng 5/2026, Nguyễn Đức Khoa (SN 1981, trú phường An Khê) được giao quản lý một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc. Khoa giao tài khoản này cho Lê Phước Tú (SN 1966, trú phường Thanh Khê) quản lý, sử dụng. Tú tiếp tục chia thành 9 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng một tài khoản để cá độ, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Nguyễn Văn Thuận (SN 1970, trú phường An Khê), Hồ Duy Hưng (SN 1968, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Hoàng Xuân (SN 1967, trú phường An Hải), Lê Văn Tín (trú phường Cẩm Lệ) cùng một số đối tượng khác tham gia đánh bạc. Hàng tuần, Tú tổng hợp kết quả thắng, thua để thanh toán với Khoa và được hưởng hoa hồng 2.000 đồng cho mỗi "đô" đặt cược.

Cũng với phương thức trên, khoảng đầu tháng 6/2026, Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, trú phường Thanh Khê) nhận một tài khoản Agent từ đối tượng tên T. (chưa rõ lai lịch) để tổ chức đánh bạc. Hòa chia tài khoản này thành 6 tài khoản Member; trực tiếp sử dụng 2 tài khoản để cá độ, các tài khoản còn lại giao cho Linh Trung Hải (SN 1987, trú phường An Khê) cùng một số đối tượng khác sử dụng. Hàng tuần, Hòa thanh toán tiền thắng, thua với Tùng và hưởng chênh lệch 5.000 đồng cho mỗi "đô" đặt cược.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/6 đến 2/7, các đối tượng trong 2 đường dây đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ với tổng số tiền quy ước gần 350.000 "đô". Với tỷ lệ quy đổi 10.000-30.000 đồng mỗi "đô", tổng giá trị giao dịch gần 10 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng, gồm Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải để điều tra về hành vi "Đánh bạc".

Tiếp đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triệt xóa thêm một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính 10 đối tượng liên quan, triệu tập 6 đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm; thu giữ hơn 3.000 trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ điện tử quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Đông (SN 1993, trú phường Hòa Khánh) nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent từ Trương Phước Vĩnh Nghĩa (tên gọi khác Rym, SN 1994), sau đó trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Đông chia tài khoản Agent thành 14 tài khoản Member, giao cho Đinh Ngọc Phú, Đặng Anh Phi cùng nhiều đối tượng khác sử dụng để tham gia cá độ bóng đá. Đông cùng vợ là Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 1994) trực tiếp quản lý, đối chiếu và thanh toán tiền thắng, thua với các đầu Member.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 6/2026, Đinh Ngọc Phú (SN 1984, trú phường Hòa Khánh) nhận 4 tài khoản Member từ Nguyễn Đông; trực tiếp sử dụng 3 tài khoản để đặt cược và giao 1 tài khoản cho Ngô Thành Trang (SN 1988, trú xã Bà Nà) tham gia cá độ nhằm hưởng tiền chênh lệch khi quy đổi điểm cược sang tiền Việt Nam. Ngoài ra, Nguyễn Đông còn giao nhiều tài khoản Member cho Đặng Anh Phi và các đối tượng khác trực tiếp tổ chức cá độ.

Qua thống kê sơ bộ, từ ngày 1/6 đến 10/7, đường dây này đã tổ chức hơn 3.000 lượt cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng .