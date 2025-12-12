Triệt phá đường dây ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui trong đường dây ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia.

Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.

Nhận định đây là đường dây có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức hoạt động tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhiều mắt xích trong và ngoài nước, trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C04 đã xác lập Chuyên án 1025C, huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Công an TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2, TP.HCM và lực lượng chức năng của nước Bạn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Với bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo và kiên trì của lực lượng trinh sát thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, chỉ trong vòng hơn một tháng Ban chuyên án đã dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức, vai trò từng mắt xích trong đường dây.

Các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu, chỉ đạo đường dây qua mạng xã hội, điều hành tuyến vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Các đối tượng thiết lập quy trình vận chuyển nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn có sự tham gia, giúp sức của nhiều đối tượng, trong đó có cả đối tượng truy nã, truy tìm.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC.

Ma túy được đưa về các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang vận chuyển bằng ôtô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.

Khi vào nội địa, ông trùm chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại, để tránh bị phát hiện. Đi trước mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới, sẵn sàng báo động để "cắt đuôi" lực lượng chức năng hoặc bỏ hàng, giữ an toàn.

Cùng lúc đó, các đối tượng thuê 2 kho hàng lớn tại TP.HCM để cất giấu, chia nhỏ và tổ chức phân phối xuống các “chân rết” tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định thời cơ phá án và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sáng 10/12/2025, Ban chuyên án quyết định chọn một mắt xích quan trọng trong đường dây tại Việt Nam làm khâu đột phá.

Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TP.HCM, bắt quả tang 3 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Mũi tấn công thứ hai tại kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TP.HCM, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại ma túy đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các vụ án gần đây.

Ngay sau 2 mũi tấn công đầu tiên, đồng loạt 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ ở trong nước với gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Chi cục Hải quan khu vực 2 (TP.HCM), Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh,Vĩnh Long và lực lượng chức năng của nước Bạn đồng loạt đột nhập, khống chế, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây tội phạm.

Tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài. Khám xét 3 địa điểm, thu giữ khoảng 38 kg ma túy túy các loại, nhiều dung dịch, máy móc dùng để sản xuất ma tuý tổng hợp dạng đá và điều chế ma túy loại nước vui.

Tại TP.HCM, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ: 250 viên và 50 gram ma túy tổng hợp. Tại Đồng Nai, bắt giữ 13 đối tượng; thu giữ 10 g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ôtô. Tại Vĩnh Long, bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 200 g ma túy tổng hợp. Tại Tây Ninh, bắt giữ 1 đối tượng.

Đến nay, Ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài; tang vật thu giữ: 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại nước vui, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ôtô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 10/2025, đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Con số này phản ánh quy mô và mức độ hoạt động đặc biệt lớn của đường dây.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, ngày 11/12/2025, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã có Thư khen, đồng thời Bộ Công an, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan - Bộ Tài chính đã có quyết định thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Chiến công của Chuyên án 1025C trước hết là minh chứng cho sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và xuyên suốt của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Trong suốt quá trình đấu tranh, 3 lần Thứ trưởng trực tiếp nghe Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng và lãnh đạo Cục báo cáo, phân tích tình hình, kịp thời định hướng các biện pháp nghiệp vụ; từng ý kiến chỉ đạo của đồng chí là cơ sở quan trọng giúp lực lượng phá án vững tin, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống.

Chuyên án hiện được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt triệt để các đối tượng trong đường dây.