Thủ đoạn lừa đảo hơn 200 bị hại của nữ phó giám đốc

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Phạm Thị Huyền Chang, Hoàng Văn Chương can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 19/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (cũ).

Quá trình điều tra, ngày 19/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền Chang (SN 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ), là Phó giám đốc Công ty TNHH Hợp tác và làm việc Quốc tế IEC, địa chỉ khu Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (cũ) (Công ty IEC), nguyên là Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại và hợp tác lao động quốc tế Vĩnh Thịnh (Công ty Vĩnh Thịnh) và quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Chương (SN 1986, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc công ty TNHH nguồn nhân lực và thương mại LC (Công ty LC) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phạm Thị Huyền Chang.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến tháng 12/2024, mặc dù không có đơn hàng, chương trình đi xuất khẩu lao động, Công ty cổ phần Vĩnh Thịnh và Công ty IEC, Công ty LC không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, nhưng Phạm Thị Huyền Chang, Hoàng Văn Chương vẫn thông báo, giới thiệu cho các lao động có đơn hàng để nhận hồ sơ và thu tiền của các lao động để nhận hồ sơ và thu tiền của các lao động, hứa hẹn đưa đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Huyền Chang, Hoàng Văn Chương không nộp hồ sơ, không làm thủ tục đưa các lao động đi xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn mà sử dụng vào chi phí hoạt động của Công ty Vĩnh Thịnh, Công ty IEC, Công ty LC như trả lương nhân viên, thanh toán tiền thuê văn phòng công ty, phần còn lại Chang, Chương sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 200 bị hại, số tiền 13 tỷ đồng .

Để làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Thị Huyền Chang, Hoàng Văn Chương và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng, nộp tiền cho Chang, Chương để đi xuất khẩu lao động nước ngoài đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, địa chỉ số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội), để trình báo, cung cấp thông tin tài liệu.