Công an vào cuộc vụ mẹ chở con đi cướp bông tai của bé gái 5 tuổi

Bà L.T.B.T (SN 1988) cùng con gái L.N.B.A (SN 2016) đi trên xe đạp điện vào khu dân cư. Khi phát hiện một bé gái có bông tai bằng vàng, bà T. dừng lại tiếp cận, tháo đôi bông tai rồi tẩu thoát khiến đứa bé hoảng sợ.

Ngày 12/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM làm việc với bà L.T.B.T. (SN 1988, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) và L.N.B.A. (SN 2016, con gái của T.) để điều tra hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tối 10/12, Công an xã tiếp nhận trình báo của anh Đào Hữu Tùng về việc con gái anh là bé gái 5 tuổi, bị kẻ gian cướp mất đôi bông tai khi đang chơi trước nhà hàng xóm tại địa chỉ E18/5EA, ấp 56, xã Tân Vĩnh Lộc.

Công an làm việc với bà T.

Theo anh Tùng, khoảng 20h ngày 8/12, anh Tùng nghe tiếng con khóc, chạy ra, thì thấy 2 phụ nữ đi xe đạp điện vừa chạy ngang qua. Bé gái kể lại bị người lạ tháo mất đôi bông tai vàng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp PC02 triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, truy xét các nghi phạm.

Đến 13h30 ngày 11/12, lực lượng chức năng phát hiện L.T.B.T (SN 1988) cùng con gái L.N.B.A (SN 2016) tại phòng trọ số 1, nhà trọ 1C8/2, ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc và mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận đã thực hiện hành vi cướp đôi bông tai 18K của bé gái vào tối 8/12 và mang đi bán tại tiệm vàng Kim Thành Mẫn.

Công an dựng lại hiện trường vụ án.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân không nên cho trẻ đeo trang sức hoặc tháo trang sức khi ra ngoài; Hạn chế để trẻ chơi 1 mình ở nơi công cộng; Lắp đặt camera trước trong và gần nhà để giám sát; Dạy trẻ các kỹ năng khi bị người lạ tiếp cận như lùi lại, la hét, hoặc chạy vào nhà.

Nếu phát hiện đối tượng có hành vi bất thường hãy báo ngay cho công an xã để chủ động phòng ngừa.