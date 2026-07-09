Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo huy động hàng trăm tỷ đồng

Một đường dây lừa đảo bằng phương thức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản bị Công an TP Đà Nẵng bóc gỡ, làm rõ các đối tượng liên quan.

Ngày 9/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cho biết phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an một số tỉnh, thành phố đấu tranh, bóc gỡ đường dây lừa đảo qua mạng Internet do Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm đối tượng tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xây dựng một hệ thống đa cấp đặt tên là BIT99. Hệ thống này được tổ chức rất chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh. Các đối tượng trước hết đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để thu hút người tham gia.

Sau khi tiếp cận, chúng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước thao túng, cô lập khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống. Khi đã tạo dựng được niềm tin, các đối tượng tiếp tục vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của gia đình để tham gia các gói đầu tư.

Hơn 80 đối tượng có liên quan đến đường dây đang bị Cơ quan An ninh triệu tập làm việc.

Các đối tượng cầm đầu đường dây "vẽ" các dự án tiền ảo như Pay With Crypto và Trendy Defi, Bidacoin… Thực chất, các dự án này không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình. Sau đó, các đối tượng viện lý do "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" nhằm khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, cuối tháng 6, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong số này, có 2 đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Đông và Được đã huy động từ các nhà đầu tư hàng trăm tỷ đồng, đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.