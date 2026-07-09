Đánh người vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Sau hồi cãi vã, Y Khiêng Mlô đã dùng tay, chân đánh, đạp nhiều lần vào người ông Y.K.N. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 8/7, thông tin từ Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã tiến hành bàn giao đối tượng Y Khiêng Mlô (SN 1983, trú tại phường Tân Lập) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào trưa 6/7, Công an phường Tân Lập tiếp nhận tin báo của người dân về vụ xô xát xảy ra tại một căn nhà trên đường Y Ni Ksơr, khiến một người bị thương nặng và tử vong sau đó. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Lập đã mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc.

Nghi phạm Y Khiêng Mlô bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra.

Qua xác minh, vào sáng cùng ngày, Y Khiêng Mlô cùng ông Y.K.N. (SN 1963) và Y.Y.Ê (SN 1975, cùng trú tại phường Tân Lập) rủ nhau đến nhà ông Y.N.N. (SN 1972, trú đường Y Ni Ksơr, phường Tân Lập) để tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, Y Khiêng Mlô có xảy ra mâu thuẫn với ông Y.K.N., sau đó Y Khiêng Mlô đã dùng tay, chân đánh, đạp nhiều lần vào người ông Y.K.N. rồi bỏ đi. Ông Y.K.N. sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vào lúc 16h30 cùng ngày.

Sau khi xác định Y Khiêng Mlô là người gây án, Công an phường Tân Lập khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 17h10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Y Khiêng Mlô đang lẩn trốn tại khu vực Thác Nhà Đèn, thuộc buôn Kô Siêr, phường Tân Lập.