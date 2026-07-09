Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang giải quyết tin báo tố giác tội phạm, thông báo truy tìm đối tượng Lê Sỹ Hưng (SN 1978, ở xã Thọ Phú, Thanh Hóa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang giải quyết tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8/2025, tại phường Hà Đông, Hà Nội.

Đối tượng liên quan trong vụ án là Lê Sỹ Hưng hiện không rõ nơi cư trú. Cơ quan CSĐT CATP đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm.

Lê Sỹ Hưng.

Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho đồng chí Nguyễn Phúc Thành Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, địa chỉ: 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 0989983897