Xử lý đối tượng lôi kéo trẻ em tham gia sử dụng ma túy

Công an TP Đồng Nai cho biết Công an phường Trảng Dài đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 8h20 ngày 30/6, trong quá trình kiểm tra cư trú tại một căn nhà thuộc tổ 32, khu phố 4C, phường Trảng Dài, cơ quan Công an phát hiện Phan Đoàn Quang Duy (SN 2004) là người thuê căn nhà, cùng Đỗ Phước Lộc (SN 2000) và P.N.D.Q. (SN 2011 - 15 tuổi) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, test nhanh ma túy, cả ba trường hợp đều dương tính với chất ma túy Ketamine.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, trong các ngày 29 và 30/6/2026, Phan Đoàn Quang Duy cùng Đỗ Phước Lộc đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở do Duy thuê, đồng thời lôi kéo P.N.D.Q. tham gia sử dụng.

P.N.D.Q. (bìa phải) cùng Phan Đoàn Quang Duy và Đỗ Phước Lộc tại cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phan Đoàn Quang Duy và Đỗ Phước Lộc để tiếp tục điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ quan Công an cho biết P.N.D.Q. mới 15 tuổi, đang trong độ tuổi cần được gia đình, nhà trường quan tâm, giáo dục và định hướng. Qua xác minh bước đầu, Q. có hoàn cảnh gia đình thiếu sự chăm sóc đầy đủ, là một trong những yếu tố khiến trẻ dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia sử dụng trái phép chất ma túy.