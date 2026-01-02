Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triệt phá đường dây buôn pháo nổ tại Sóc Sơn, Hà Nội

  • Thứ sáu, 2/1/2026 17:53 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong quá trình triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2/1, Công an xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an xã Sóc Sơn đang tiến hành kiểm tra, làm rõ hoạt động của các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1988, trú tại xã Trung Giã, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Dậu (SN 1981, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội); Bùi Thị Hồng Thu (SN 1969, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Huân (SN 1976, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

phao anh 1

Các đối tượng cùng tang vật

Quá trình kiểm tra tại nơi ở của Nguyễn Tiến Mạnh, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 10 hộp pháo. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật trên là pháo hoa nổ, với tổng khối lượng lên tới 26 kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cao Thắng/VOV.VN

