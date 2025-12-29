Vận chuyển hơn 300 kg pháo từ biên giới về bán kiếm lời

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Thành khi đang vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ, bán kiếm lời.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Krái bắt quả tang Phạm Văn Thành (SN 1999, trú phường Diên Hồng) vận chuyển 300 kg pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Thành điều khiển ôtô bán tải lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng từ xã Ia O (tỉnh Gia Lai) về xã Ia Krái có dấu hiệu nghi vấn. Các trinh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng cùng phương tiện tại Km49 trên tỉnh lộ 664, đoạn thuộc xã Ia Krái.

Đối tượng Phạm Văn Thành cùng tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe bán tải đang chở theo 210 hộp pháo hoa (nghi pháo nổ loại 49 ống) được giấu trong các bao màu đen, tổng trọng lượng 315 kg.

Bước đầu, Thành khai nhận đã mua số lượng pháo lậu trên từ một đối tượng chưa rõ danh tính, sau đó chở đi tiêu thụ. Mỗi hộp pháo bán ra, đối tượng thu lời khoảng 140.000 đồng nên đã bất chấp thực hiện hành vi phạm tội.