Triết lý của nữ tướng IBM

Ginni Rometty - nữ tướng IBM - đi từ kĩ sư trẻ đến CEO đầu tiên của tập đoàn. Hơn 40 năm gắn bó với IBM, bà xây dựng triết lý quyền lực hướng thiện.

Ginni Rometty - nữ lãnh đạo đầu tiên của IBM. Nguồn: media0.faz.

Cuốn sách Quyền lực hướng thiện là sự kết hợp giữa tự truyện của Ginni Rometty - nữ lãnh đạo đầu tiên của IBM - với những lời khuyên và bài học thực tiễn để trở thành một nhà lãnh đạo chân chính.

Từ ký ức cá nhân đến hành trình 40 năm trong IBM

Tác phẩm mở đầu bằng những ký ức tuổi thơ của bà, khi còn học tiểu học và trung học, trong môi trường gia đình và cộng đồng đã hình thành cách nhìn nhận trách nhiệm và xây dựng các mối quan hệ. Những trải nghiệm này cho thấy bà sớm hình thành triết lý sống gắn với hành động và tinh thần phục vụ.

Gia đình và hoàn cảnh sống ban đầu giúp Ginni nhận ra giá trị của nỗ lực cá nhân và trách nhiệm với người khác. Những bài học về cách đối diện khó khăn, xây dựng niềm tin và giữ vững các giá trị nền tảng trong mọi tình huống sau này trở thành cơ sở quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của bà.

Gia nhập IBM với vai trò kĩ sư, Ginni trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ kỹ thuật, kinh doanh, đến phục vụ khách hàng và quản lý đội ngũ. Những vai trò đa dạng này giúp bà hiểu sâu về cơ cấu tổ chức, nhu cầu khách hàng và cách vận hành một tập đoàn công nghệ toàn cầu. Cuốn sách nhấn mạnh rằng không có bước nhảy vượt bậc nào đưa Ginni lên CEO; thay vào đó, bà tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án, từng nhóm công việc và từng tương tác với khách hàng, xây dựng nền tảng cho khả năng lãnh đạo sau này.

40 năm tại IBM là một hành trình phát triển liên tục, nơi mỗi vai trò giúp Ginni Rometty mở rộng kiến thức, rèn luyện năng lực và tích lũy những kỹ năng cốt lõi. Từ kỹ thuật, kinh doanh đến quản lý, bà học cách cân bằng giữa đổi mới và bảo tồn, đồng thời phục vụ khách hàng và định hướng chiến lược doanh nghiệp. Việc trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ giúp bà xây dựng cái nhìn toàn diện về tổ chức, mà còn hình thành khả năng ra quyết định dựa trên nguyên tắc và thích ứng linh hoạt trước thay đổi. Đây cũng chính là nền tảng đưa bà trở thành nữ CEO đầu tiên của IBM, nơi quyền lực không chỉ là chức danh mà là khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực trong toàn tập đoàn.

Sách Quyền lực hướng thiện. Ảnh: M.L.

Quyền lực hướng thiện - triết lý lãnh đạo và lựa chọn

Trong cuốn sách, Ginni Rometty chỉ ra quyền lực hướng thiện là triết lý cốt lõi trong sự nghiệp của bà. Quyền lực không chỉ gắn với vị trí lãnh đạo mà còn là khả năng sử dụng ảnh hưởng để tạo ra kết quả tích cực, dựa trên hành động và lựa chọn. Mỗi quyết định, từ các dự án nhỏ đến những vấn đề chiến lược, đều phản ánh cách bà áp dụng triết lý này.

Các yếu tố như niềm tin, trách nhiệm và khả năng ra quyết định được đặt trong cùng một mạch. Trong từng tình huống, cách một cá nhân sử dụng quyền lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, đồng thời hình thành uy tín và niềm tin trong tổ chức. Quyền lực vì thế luôn đi kèm với hành động cụ thể, không tồn tại độc lập.

Cuốn sách mở rộng quyền lực hướng thiện ra ngoài phạm vi công ty, liên quan đến việc đào tạo kỹ năng và tạo cơ hội việc làm, chứng minh rằng quyền lực có thể được áp dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ tổ chức đến cộng đồng. Những minh chứng thực tế từ IBM cho thấy Ginni sử dụng quyền lực để cân bằng nhu cầu kinh doanh với lợi ích của khách hàng và nhân viên, đồng thời duy trì các giá trị nền tảng trong quá trình đổi mới.

Các nguyên tắc được trình bày chi tiết: phục vụ khách hàng, xây dựng niềm tin, kiên cường trong chuyển đổi. Mỗi nguyên tắc đều đi kèm ví dụ thực tiễn, giúp người đọc hình dung rõ ràng cách bà sử dụng quyền lực trong thực tế. Những quyết định lãnh đạo, cách giải quyết vấn đề và định hướng tổ chức phản ánh triết lý quyền lực mà Ginni theo đuổi, gắn kết chặt chẽ giữa trải nghiệm cá nhân và trách nhiệm lãnh đạo.

Chân dung Ginni Rometty hiện lên rõ ràng: bà không chỉ là nữ CEO của IBM, một công ty mang tính biểu tượng toàn cầu, mà còn là người định nghĩa lại quyền lực thông qua hành động, lựa chọn và triết lý hướng thiện. Hành trình từ kỹ sư đến CEO, từ các vị trí nhỏ đến quản lý cấp cao, được trình bày như một con đường liên tục, nơi mỗi bước đi đều gắn liền với giá trị nền tảng đã hình thành từ trải nghiệm cá nhân và công việc.

Cuốn sách giúp người đọc nhận ra rằng quyền lực không tồn tại độc lập mà luôn gắn với hành động và lựa chọn. Những giá trị, nguyên tắc và kinh nghiệm của Ginni tạo nên chân dung một nữ tướng IBM - người vừa lãnh đạo tập đoàn toàn cầu, vừa định hình cách thế hệ lãnh đạo mới hiểu về quyền lực: quyền lực không phải là chức danh, mà là khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực.