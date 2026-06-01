Triển lãm ảnh chiến tranh tại ga metro TP.HCM

Chiều 31/5, khu vực ga Nhà hát thành phố thu hút đông người dân đến tham quan triển lãm "Trẻ em thời chiến". Bên cạnh hành khách sử dụng metro, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ đến xem các hình ảnh, tư liệu lịch sử, giúp các em hiểu hơn về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.
Triển lãm "Trẻ em thời chiến" được tổ chức tại ga metro từ ngày 30/5 đến 5/6, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đây là lần đầu tiên một triển lãm lịch sử được tổ chức trong không gian metro tại TP.HCM.
Ngay trong những ngày đầu diễn ra, triển lãm thu hút nhiều người dân đến tham quan. Trong số đó có không ít gia đình đưa con nhỏ đến tìm hiểu các hình ảnh và tư liệu lịch sử được trưng bày.
Các cụm trưng bày giới thiệu hàng chục hình ảnh, tư liệu phản ánh cuộc sống, học tập và sinh hoạt của trẻ em Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các buổi thuyết minh miễn phí được tổ chức nhằm giúp khách tham quan hiểu sâu hơn về từng câu chuyện và tư liệu được trưng bày.
Nhiều phụ huynh dừng lại khá lâu trước từng bảng thông tin để đọc nội dung và giải thích cho con về bối cảnh của những bức ảnh được trưng bày.
Ông Nguyễn Minh Trung (quê Nghệ An) cho biết trong chuyến vào TP.HCM thăm con, ông đã ghé ga metro để tham quan triển lãm. Từng tham gia nhiều chiến dịch trong thời kỳ kháng chiến, ông nói nhiều hình ảnh tại đây gợi lại ký ức về những năm tháng chiến tranh.
"Tôi từng chứng kiến một phần những câu chuyện được kể trong triển lãm. Việc đưa các tư liệu lịch sử đến gần người dân, nhất là các cháu nhỏ, sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ và trân trọng hòa bình hôm nay," ông Trung chia sẻ.
Bên cạnh các gia đình có con nhỏ, triển lãm cũng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên. Nhiều bạn trẻ dừng lại khá lâu trước các cụm trưng bày, theo dõi hình ảnh và tư liệu lịch sử được giới thiệu tại ga metro.
Không ít hành khách dừng chân khá lâu trước các bảng trưng bày để đọc thông tin và tìm hiểu nội dung triển lãm.
Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ giới thiệu các tư liệu lịch sử mà còn hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những mất mát và hy sinh trong chiến tranh.
Không chỉ là một hoạt động trưng bày tư liệu, triển lãm "Trẻ em thời chiến" còn trở thành điểm đến của nhiều gia đình trong dịp cuối tuần và Quốc tế Thiếu nhi. Thông qua những hình ảnh trong chiến tranh, nhiều phụ huynh mong muốn con em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, từ đó biết trân trọng cuộc sống hòa bình và những điều kiện học tập, sinh hoạt mà các em đang có hôm nay.
