Thành tích khủng của thanh niên hát 'Ước mơ của mẹ' lễ tốt nghiệp ở Mỹ

Giữa hội trường cả nghìn người, phần thể hiện mộc mạc nhưng chân thành của Nhật Tiến chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Chàng trai người Việt Nam hát 'Ước mơ của mẹ' tại Lễ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng của Mỹ Clip xúc động ghi lại khoảnh khắc Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến, tân Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng khóa 2026 tại Duke University cất giọng hát ca khúc "Ước Mơ Của Mẹ" ngay trong bài phát biểu tốt nghiệp.

Ngày 17/5, clip ghi lại khoảnh khắc Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (sinh năm 2001, quê TP.HCM) cất giọng hát ca khúc Ước mơ của mẹ trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Trường Đại học Duke (Mỹ) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong lễ tốt nghiệp, Nhật Tiến được hội đồng trường chọn làm diễn giả đại diện khóa Thạc sĩ Quản trị Định lượng - Phân tích Kinh doanh năm 2026. Với nam sinh, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là khoảnh khắc đặc biệt dành cho gia đình.

"Đây là lần đầu tiên ba mẹ tôi được đặt chân đến Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của con trai. Tôi đã giấu ba mẹ đến phút cuối, tới lúc tôi bước lên sân khấu phát biểu thì ba mẹ mới biết", Tiến chia sẻ.

Giữa hội trường đông người, thay vì chỉ nói về thành tích học tập hay hành trình của bản thân, Tiến chọn hát một đoạn trong ca khúc như lời tri ân gửi đến bậc sinh thành.

Nhật Tiến được hội đồng trường lựa chọn làm diễn giả đại diện khóa Thạc sĩ Quản trị Định lượng - Phân tích Kinh doanh năm 2026.

Tiến tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học DePauw, chuyên ngành kép Khoa học Máy tính và Truyền thông.

Trong thời gian là nghiên cứu sinh trao đổi tại Đại học Oxford, Tiến nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy trước khi làm công việc cố vấn quản trị cho các doanh nghiệp.

Trong quá trình học, Tiến giành chiến thắng tại cuộc thi Duke Product Hackathon 2025, sau đó đại diện trường thi đấu vòng toàn quốc.

Anh cũng dẫn dắt một nhóm cao học liên ngành chiến thắng cuộc thi Duke AI x PM Launch Simulation phối hợp cùng Lovable, tham gia viết bài cho chuỗi Hồ sơ Cựu sinh viên của trường.

Ngoài ra, Tiến còn hoạt động tại Câu lạc bộ Blockchain Duke, được tài trợ tham dự ETHDenver ở Colorado và sắp tới là Rare Evo tại Las Vegas vào tháng 7.

Tiến cho biết sau khi tốt nghiệp, anh dự định kết hợp nền tảng kỹ thuật cùng tư duy lấy con người làm trung tâm để theo đuổi các công việc trong lĩnh vực AI, dữ liệu và sản phẩm.

"Bố mẹ luôn tin tưởng tuyệt đối những quyết định của tôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy biết ơn nhất", Tiến trải lòng.