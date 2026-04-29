Danh tính cô gái hát ở lễ tốt nghiệp viral khắp mạng xã hội

  • Thứ tư, 29/4/2026 05:59 (GMT+7)
  • 05:59 29/4/2026

Tại lễ tốt nghiệp, Hoài Nam chọn hát một đoạn trong ca khúc ý nghĩa đối với cô để khép lại thời sinh viên. Màn thể hiện này sau đó được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Cô gái viral khắp cõi mạng khi cất giọng hát ở lễ tốt nghiệp Trong bài phát biểu ở lễ tốt nghiệp, Hoài Nam bất ngờ cất giọng hát khiến nhiều người ngỡ ngàng. Màn thế hiện này lan truyền chóng mặt trên MXH.

Mới đây, clip ghi lại màn phát biểu kết hợp hát trong lễ tốt nghiệp của nữ sinh ở TP.HCM bất ngờ viral. Điều khiến mọi người chú ý là phong thái tự tin cùng giọng hát nghe khá "lạ tai" của cô.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Viết Hoài Nam - nữ sinh trong clip gây sốt - cho biết cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện miền núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng). Cô theo học ngành Marketing tại Đại học Tài chính - Marketing.

Thời đi học, Hoài Nam từng tham gia "Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia năm 2018" và đạt nhiều giải thưởng học thuật cấp tỉnh. Lên đại học, cô tiếp tục thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như MC, biên tập viên, host radio (dẫn chương trình phát thanh). Cô cũng từng giành danh hiệu á khôi 2 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024.

Năm 2025, Hoài Nam là 1 trong 200 đại biểu tham gia chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc" do Trung ương Đoàn tổ chức.

Nói về cơ hội phát biểu tại lễ tốt nghiệp vừa qua, Hoài Nam cho biết cô khá bất ngờ. "Tôi may mắn khi được lựa chọn. Mỗi sinh viên có mặt trong buổi lễ đều rất nỗ lực để đi đến ngày hôm nay", cô chia sẻ.

Hoài Nam hạnh phúc khi trở thành nữ sinh được phát biểu trong lễ tốt nghiệp của trường đại học.

Điểm đặc biệt trong phần thể hiện của Hoài Nam là việc cô lựa chọn ca khúc Unstoppable. Đây là bài hát cô từng trình diễn trong ngày đầu nhập học.

"Khi hát lại ở lễ tốt nghiệp, tôi hy vọng đó là cách khép lại hành trình sinh viên đẹp nhất của mình", nữ sinh nói, đồng thời cho biết ca khúc mang ý nghĩa về sự không ngừng nỗ lực, điều cô luôn theo đuổi.

Khi clip hát của Hoài Nam viral, cô nhận được khá nhiều phản hồi về sự tự tin. Cô cho rằng tự tin không nằm ở việc hoàn hảo, mà là dám chấp nhận cả những điểm chưa tốt của bản thân.

"Tôi cũng mong muốn trau dồi thêm kỹ năng thanh nhạc trong tương lai nếu có điều kiện", nữ sinh bày tỏ.

Bên cạnh đó, đối diện với ý kiến trái chiều, Hoài Nam lựa chọn cách lắng nghe có chọn lọc. "Tôi giữ cho mình tinh thần đủ vững để không bị cuốn theo đánh giá tiêu cực", cô trải lòng. Cô cũng cho biết luôn theo đuổi ba nguyên tắc sống tích cực, sống nỗ lực và sống hết mình.

Hoài Nam luôn giữ sự tỉnh táo để đối diện với những bình luận tiêu cực.

An Chi

Ảnh, clip: NVCC

