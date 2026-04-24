Cô gái bị dị tật hở hàm ếch khiến dân mạng cảm phục

Sinh ra với dị tật hở hàm ếch, từng mặc cảm vì ngoại hình và những lời trêu chọc, Như Ý dần học cách chấp nhận bản thân, vượt qua tự ti để sống tích cực hơn.

Như Ý khiến nhiều dân mạng cảm phục khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Có clip của cô hút tới 7 triệu lượt xem.

Cách đây 18 năm, khi vừa chào đời, cô bé Như Ý (sinh năm 2008, sống tại An Giang) được phát hiện mắc dị tật hở hàm ếch. Tình trạng này trước đó không được phát hiện qua siêu âm trắng đen.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ Như Ý có những bữa ăn không đủ trong thai kỳ nên con gái sinh non, khi chào đời chỉ nặng 1,3 kg. Gia đình không có tiền sử bệnh di truyền, nên trong nhà chỉ có mình cô gặp tình trạng này.

Từ nhỏ, Như Ý sống cùng ông bà nội, trong khi ba mẹ lên thành phố mưu sinh. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè, cô lại được đưa đi tái khám hoặc phẫu thuật theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sự quan tâm, động viên từ gia đình giúp Như Ý có thêm điểm tựa tinh thần.

"Lúc nhỏ không ít lần trong tôi xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, thấy bản thân mình xấu thậm tệ và từng tự hỏi tại sao mình sinh ra với ngoại hình kỳ cục vậy", Như Ý chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ý luôn cố gắng, lạc quan nhất có thể vì tin rằng bản thân vẫn may mắn hơn rất nhiều người khác.

Cảm giác khác biệt khiến Như Ý trở nên tự ti, nhút nhát và sống hướng nội. Đến khi học cấp 2, cô dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, luôn cố gắng lạc quan và vui vẻ.

"Có lẽ do thời gian trôi qua, tôi dần quen với ngoại hình của bản thân. Tôi chỉ buồn chứ không còn suy nghĩ tiêu cực nhiều nữa", Như Ý nói.

May mắn, môi trường học tập của Như Ý khá tích cực. Bạn bè đồng cảm và yêu thương, quan tâm cô. Dù vẫn có những lời trêu chọc hay tò mò về ngoại hình, Như Ý luôn tự động viên rằng bản thân vẫn may mắn hơn nhiều người khác.

Bước ngoặt khiến Như Ý trở nên tự tin hơn là từ khi tham gia mạng xã hội. Khi được nhìn thấy những người nổi tiếng nỗ lực sống và làm việc, cô dần thay đổi suy nghĩ, tập trung làm những điều mình thích, không còn quá bận tâm đến lời tiêu cực.

Như Ý vượt qua mặc cảm để học cách tự tin hơn trong cuộc sống.

Hiện tại, điều khiến Như Ý còn tự ti nhiều nhất là giọng nói. Cô đang cố gắng cải thiện bằng cách giao tiếp cởi mở hơn để phục vụ cho công việc sau này.

Động lực lớn nhất với Như Ý đến từ gia đình, đặc biệt là mẹ - người vất vả đi làm nuôi nấng cô trưởng thành. Từ tình thương của đấng sinh thành, cô luôn tự nhủ phải thoát khỏi sự tự ti để có thể sống như bao người.

"Đời người chỉ có một, nên tôi luôn tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng. Chỉ thiếu may mắn về ngoại hình, nhưng tình yêu thương của mọi người đã bù đắp cho tôi rất nhiều", Như Ý chia sẻ.