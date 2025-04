Tri Thức - Znews lần thứ 3 đạt giải Best Podcast của WAN-IFRA châu Á.

Series podcast theInsight của Tri Thức - Znews được trao giải Best Podcast trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông số châu Á năm 2024 của Hiệp hội báo chí Thế giới (WAN-IFRA).

Đại diện Tri Thức - Znews nhận giải thưởng Best Podcast tại Lễ trao Giải thưởng Truyền thông Kỹ thuật số châu Á 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Tối 23/4, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Hiệp hội báo chí Thế giới (WAN-IFRA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Truyền thông Kỹ thuật số châu Á 2025 (Digital Media Awards Asia 2025), vinh danh những sản phẩm chất lượng, sáng tạo và có tác động mạnh mẽ đến ngành truyền thông khu vực.

Tri Thức - Znews đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ lớn trong khu vực để đoạt giải cao nhất ở hạng mục Best Podcast cho nhóm cơ quan báo chí vừa và nhỏ với chuỗi video podcast theInsight.

Đây là chuỗi video podcast chuyện trò gần gũi cùng lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng như các tập đoàn quốc tế, để lắng nghe những phân tích, nhận định của họ về bối cảnh kinh tế, kinh doanh đang chuyển dịch không ngừng ở Việt Nam.

Series ra mắt tập đầu tiên vào tháng 6/2023, đến nay đã trải qua 2 mùa phát sóng với 17 tập nội dung hấp dẫn. Năm vừa qua, Tri Thức - Znews hân hạnh chào đón sự tham gia của các lãnh đạo UOB, SCG, Gamuda Land, CJ Foods, Yamaha Motor, Acecook, Shopee, BAT, FPT Retail, Bệnh viện FV.

Mỗi tập đoàn, mỗi doanh nghiệp mang đến câu chuyện riêng về lĩnh vực hoạt động của họ, trải dài từ bất động sản, tiêu dùng, đến công nghệ, y tế... Tuy nhiên, điểm chung trong chia sẻ của các khách mời là bức tranh về một Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần cạnh tranh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội.

Đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tri Thức - Znews tin rằng những kinh nghiệm thực chiến của các tập đoàn, doanh nghiệp đầu ngành sẽ là bài học quý giá cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ cùng bứt phá lớn mạnh cùng đất nước.

Với DNA luôn đi đầu xu hướng báo chí hiện đại, Tri Thức - Znews mang đến cho bạn đọc các sản phẩm podcast không chỉ chất lượng về nội dung mà còn được ghi hình và hậu kỳ đạt chuẩn quốc tế, thể hiện rõ tinh thần và định hướng đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao trải nghiệm cho bạn đọc.

Hậu trường sản xuất series podcast theInsight. Ảnh: Phương Lâm - Thế Anh - Hoàng Vũ.

Giải cao nhất hạng mục Best Podcast của Giải thưởng kỹ thuật số châu Á 2025 của WAN-IFRA đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Tri Thức - Znews được vinh danh tại hệ thống giải thưởng của WAN-IFRA với tổng cộng 7 giải (3 giải Vàng, 1 giải Best, 3 giải Bạc), là cơ quan báo chí Việt Nam có nhiều giải thưởng nhất ở hệ thống giải WAN-IFRA.

Vào năm 2023, Tri Thức - Znews đã vinh dự giành được giải Vàng tại hạng mục danh giá Best News Website. Trong khi đó, #How2Money - loạt podcast về Tài chính cá nhân - đạt giải Bạc ở hạng mục Best Podcast.

Đến 2024, chuỗi video podcast Behind the Beauty của Tri Thức - Znews cũng đoạt giải cao nhất ở hạng mục Best Podcast cho nhóm cơ quan báo chí vừa và nhỏ.

Tri Thức - Znews cũng đồng thời là đơn vị báo chí đầu tiên của Việt Nam giành giải ở những hạng mục không chỉ về công nghệ báo chí hiện đại mà còn cả báo chí truyền thống như 2 giải Vàng ở các hạng mục Best in Feature of Photography và Best Covid-19-related Photography ở mùa giải 2022.

Giải thưởng Digital Media Awards Asia 2025 do WAN-IFRA tổ chức. Dự thi các hạng mục của Digital Media Awards Asia năm nay có các cơ quan báo chí hàng đầu khu vực châu Á như Reuters, Nikkei Asia, CNA, Japan Times (Nhật Bản), South China Morning Post, AFP (Hong Kong, Trung Quốc), The Straits Times, Media Corp (Singapore), The World of Chinese (Trung Quốc), India Today (Ấn Độ) Kompas, Tempo (Indonesia)...

Năm nay, trong số các cơ quan báo chí Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam cũng được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm Số sáng tạo nhất” (Best Innovative Digital Product) với tác phẩm “70 năm giải phóng Thủ đô: Hà Nội linh thiêng và hào hoa”.

Báo Điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm Số sáng tạo nhất” (Best Innovative Digital Product). Ảnh: Phương Lâm.

Đại diện các cơ quan đạt giải tại Lễ trao Giải thưởng Truyền thông Kỹ thuật số châu Á 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Thành lập từ năm 1948, mạng lưới của WAN-IFRA đến nay gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA có trụ sở ở Pháp và Đức, cùng văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico.