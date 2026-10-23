Tri Thức - Znews có 4 loạt bài về TP.HCM được khen thưởng

4 loạt bài của Tri Thức - Znews về hành trình tìm danh tính liệt sĩ, dân số đô thị, văn hóa đọc và chỉnh trang đô thị ở TP.HCM được xét hỗ trợ trong quý III/2026.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ tại lễ biểu dương, khen thưởng.

Chiều 23/10, TP.HCM tiếp tục biểu dương, khen thưởng các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý III/2026. Qua quá trình xét chọn, nhiều tác phẩm được đánh giá cao nhờ sự đầu tư về nội dung, cách thể hiện sáng tạo và khả năng phản ánh những vấn đề thực tiễn của đô thị.

Trong đợt này, Tri Thức - Znews có 4 loạt bài được xét hỗ trợ, gồm Hẹn ngày về, Nâng cao tỷ lệ sinh ở đô thị, Văn hóa đọc trong diện mạo mới của “siêu đô thị” và Khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo sang trang mới. Các loạt bài khai thác nhiều vấn đề của đời sống, góp phần phản ánh những chuyển động của TP.HCM.

Trong đó, loạt bài Hẹn ngày về có 11 kỳ, với sự tham gia của nhóm tác giả Vi Lê, Quang Thông, Thảo Thu, Huệ Lâm, Duy Hiệu, Quỳnh Danh, Văn Nguyện, Hoài Bảo, Ánh Hoàng, Trang Thư, Đinh Hà và Phan Nhật.

Loạt bài Nâng cao tỷ lệ sinh ở đô thị gồm 4 kỳ, do Nguyễn Thuận, Phan Anh và Phương Anh thực hiện. Loạt Văn hóa đọc trong diện mạo mới của “siêu đô thị” có 4 kỳ của nhóm tác giả Phương Lâm và Đức An.

Loạt bài còn lại, Khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo sang trang mới, gồm 3 kỳ, do Duy Hiệu, Liên Phạm, Hoài Bảo và Võ Kỳ thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM), nhận định về các tác phẩm báo chí trong quý III.

Tại buổi báo cáo kết quả xét chọn, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM), đại diện hội đồng xét chọn, cho biết trong quý III/2026, ban tổ chức tiếp nhận tổng cộng 249 tác phẩm báo chí. Các tác phẩm được đánh giá dựa trên những tiêu chí như chất lượng nội dung, tính thời sự, chiều sâu thông tin, hiệu quả phản ánh thực tiễn và khả năng lan tỏa trong xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực hội đồng xét chọn, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, đầu tư chiều sâu cho các đề tài về thành phố.

Ông khuyến khích các cơ quan báo chí tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong những tháng cuối năm như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tăng thu ngân sách, phát triển các sự kiện văn hóa, thể thao và chăm lo an sinh xã hội.

"Mong rằng là các cơ quan báo chí, các anh chị phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng với thành phố trong việc thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố", ông nói.

Tạp chí Tri Thức - Znews có 4 tuyến bài về TP.HCM được khen thưởng trong quý III.