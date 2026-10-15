TP.HCM kết nối 36 đối tác xuất bản tại hội sách Frankfurt

Đoàn xuất bản TP.HCM cho biết đã làm việc với 36 đơn vị quốc tế tại Hội sách Frankfurt 2026, mở ra cơ hội hợp tác bản quyền và phát triển lĩnh vực in ấn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản VIệt Nam - tại hội sách Frankfurt 2026. Ảnh: Đức Huy.

Tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2026 diễn ra ở Đức từ ngày 7 đến 11/10, đoàn xuất bản TP.HCM giới thiệu gần 100 tựa sách tiếng Anh và song ngữ. Đồng thời, thành phố thiết lập quan hệ làm việc với 36 đơn vị, tập đoàn xuất bản, đại diện bản quyền và tác giả quốc tế.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, gian hàng thành phố đã đón gần 500 lượt khách quốc tế trong hai ngày cuối hội sách mở cửa tự do cho công chúng. Các cuộc tiếp xúc tập trung vào khả năng mua bán bản quyền sách giáo dục, văn học, sách thiếu nhi và tạp chí học thuật. Một số đối tác, tác giả nước ngoài cũng đề xuất đưa tác phẩm vào thị trường Việt Nam thông qua hệ thống nhà xuất bản trong nước.

Theo đơn vị, các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhóm sách được bạn đọc, học giả và giới nghiên cứu quốc tế tìm kiếm nhiều tại gian hàng. Sách về ẩm thực, cảnh quan và du lịch Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm từ các nhà xuất bản châu Âu và châu Á.

Ở mảng sách thiếu nhi, các ấn phẩm song ngữ có hình thức minh họa đẹp, thiết kế mỏng nhẹ được đón nhận tích cực. Đoàn công tác cũng ghi nhận nhu cầu đối với sách âm thanh dành cho trẻ 2-6 tuổi và các bộ trò chơi tương tác giáo dục. Bên cạnh giao dịch bản quyền, đoàn xuất bản TP.HCM đánh giá lĩnh vực in ấn có tiềm năng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết từ bài học Frankfurt 2026, ngành xuất bản TP.HCM xác định chiến lược mới: Hiện diện song hành giữa "Nội dung xuất bản" và "Năng lực in ấn".

"Việc chủ động kết nối trực tiếp các doanh nghiệp in ấn quy mô lớn của Thành phố, với máy móc hiện đại, chứng chỉ xanh quốc tế và giá thành cạnh tranh, ngay tại các kỳ hội chợ sách sẽ tạo cú hích đưa TP.HCM trở thành cứ điểm in ấn và sản xuất xuất bản phẩm chất lượng cao của khu vực", ông nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ngành xuất bản thành phố dự kiến ưu tiên chuẩn hóa các dòng sách tiếng Anh hoặc song ngữ về ẩm thực, du lịch, lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách thiếu nhi. Thành phố cũng hướng đến tăng cường hiện diện tại Hội sách London (Anh), Hội sách Thiếu nhi Bologna (Italy), Hội chợ Sách Quốc tế Thiếu nhi Busan (Hàn Quốc) vào tháng 12/2026 và Hội chợ Sách Quốc tế Bangkok (Thái Lan) năm 2027.

Ngoài ra, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ tác giả, chuyên gia xuất bản trong nước tham gia diễn đàn chuyên môn và giải thưởng sách quốc tế, mở rộng cơ hội đưa tác phẩm Việt Nam đến độc giả nước ngoài. TP cũng sẽ có các chính sách về nhu cầu khai thác dữ liệu nội dung phục vụ máy học, hoàn thiện cơ chế bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số.