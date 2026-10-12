Truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa là tâm điểm tại Hội sách Frankfurt

Tiểu thuyết đồ họa, manga, truyện tranh và webtoon tạo nên một thị trường khổng lồ và đang nhận được nhiều sự chú ý tại Hội sách Frankfurt (FBF) năm nay.

Trung tâm kinh doanh truyện tranh tại Hội sách Frankfurt năm 2025. Ảnh: The Bookseller.

Theo Publishing Perspectives, truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng trên toàn cầu, với sự gia tăng về số lượng ấn bản tại tất cả khu vực trong năm 2026.

Tại Hội sách Frankfurt 2026, hai giám đốc thương mại của NielsenIQ BookData là Hazel Kenyon và Fabien Rondeau đã chia sẻ những xu hướng mới nhất.

Hai đại diện của NielsenIQ chia sẻ tại Hội sách Frankfurt. Ảnh: Publishers Weekly.

Hiện tại, doanh số bán truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tại các thị trường nói tiếng Pháp luôn duy trì ở mức cao, trong khi mảng tiểu thuyết đồ họa dành cho trẻ em bằng tiếng Anh cũng đang trên đà phát triển. Truyện tranh hư cấu đang chiếm tới 21% tổng giá trị doanh số bán sách hư cấu dành cho lứa tuổi thiếu nhi tại Vương quốc Anh và Ireland.

Thế giới truyện tranh tại Hội sách Frankfurt

Đà tăng trưởng như vậy là lý do FBF năm nay dành hẳn một không gian lớn, được gọi là Messe Comics Universe (Vũ trụ truyện tranh tại Hội sách Frankfurt), cho tiểu thuyết đồ họa và manga, theo The Bookseller.

Charlotte Boschen, quản lý khách hàng tại Trung tâm kinh doanh truyện tranh mới của FBF, đặt tại Sảnh 3.1, cho biết quyết định dành nhiều không gian hơn cho các tác phẩm đồ họa và mở một trung tâm chuyên biệt cho lĩnh vực này phản ánh tiềm năng lớn của tài sản trí tuệ (IP).

Boschen giải thích: "Sự phát triển này cho thấy vòng đời biến đổi của các câu chuyện. Một bộ manga có thể được chuyển thể thành anime, một webtoon có thể trở thành phim truyền hình, hay một tiểu thuyết đồ họa có thể tiếp cận khán giả thông qua điện ảnh. Do vậy, các nhà xuất bản và chuyên gia về bản quyền đang xem xét tác phẩm, khán giả và quyền sở hữu trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau".

Trung tâm này ước tính đón 31 đơn vị triển lãm đến từ 10 quốc gia. Đồng thời, Pháp, Bỉ, Latvia và Tây Ban Nha cũng giới thiệu các chương trình liên quan đến thế giới đồ họa tại các gian hàng của mình.

Boschen chia sẻ thêm: "Các định dạng số là một lĩnh vực tăng trưởng quan trọng. Webtoon, webcomic và manga số mang đến những cách thức mới để khám phá và thưởng thức tác phẩm. Các nhà xuất bản và chuyên gia bản quyền cũng đang tìm kiếm cơ hội chuyển thể sang hoạt hình, điện ảnh, truyền hình, trò chơi và cấp phép thương mại. Quá trình này tạo ra những cơ hội mới cho cả người sáng tạo lẫn nhà xuất bản, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề mới liên quan đến bản quyền, định dạng và đối tượng khán giả".

Boschen cho biết thêm rằng FBF năm nay cũng tập trung giải quyết những xu hướng này, bao gồm các bài thuyết trình đến từ NielsenIQ về sự thay đổi của thị trường truyện tranh toàn cầu và hàng loạt sự kiện xoay quanh truyện tranh số.

Ưu tiên trải nghiệm của độc giả

Mặc dù Boschen nhấn mạnh rằng tiểu thuyết đồ họa "từ lâu đã là một phần của FBF", hội chợ năm nay đã lên chương trình rõ ràng hơn, không chỉ tập trung vào khía cạnh thương mại mà còn quan tâm đến trải nghiệm của người tiêu dùng. Năm nay, công chúng được vào tham quan khu vực hội sách từ 11 giờ sáng thứ Sáu (ngày 9/10).

Độc giả được trải nghiệm phong phú tại Hội sách Frankfurt năm nay. Ảnh: FBF.

Nathalie Quillmann, người phụ trách mảng quan hệ nhà xuất bản trong các lĩnh vực manga, anime và trò chơi điện tử tại FBF cũng cho biết “Manga, cosplay và văn hóa đại chúng Nhật Bản đã thu hút đông đảo công chúng đến Frankfurt. Chúng tôi muốn tận dụng nguồn năng lượng đó và tạo ra một không gian nổi bật tại hội sách dành cho những nhóm khán giả này".

Một số hoạt động dành cho công chúng tại FBF năm nay bao gồm sự kiện Kira Kira Pop Art với các buổi hướng dẫn vẽ manga và hoạt động trải nghiệm thực tế, cùng chương trình Main Matsuri mang đậm phong cách Nhật Bản với các tiết mục biểu diễn sân khấu, âm nhạc và cả các cuộc thi cosplay.

Đánh giá cách tiếp cận này, Mark Fuller, Giám đốc điều hành của Comic Book UK, một tổ chức đại diện cho các nhà xuất bản và tác giả truyện tranh tại Anh, cho biết: “Thật đáng mừng khi thấy cam kết của FBF đối với hoạt động kinh doanh truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa ở quy mô quốc tế.

Từ lâu, loại hình này đã là tâm điểm của các sự kiện dành cho người hâm mộ, với các lễ hội truyện tranh trên toàn thế giới thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan. Tuy nhộn nhịp, nơi đây lại thiếu vắng các không gian dành cho hoạt động giao thương”.

Câu hỏi về AI trong giới truyện tranh số

Sẽ là thiếu sót nếu nói tới sự phát triển của các tác phẩm đồ họa nhưng không đề cập đến vai trò của AI. Theo Bleeding Cool, hội sách Frankfurt đã dành sự chú ý đặc biệt cho đơn vị xuất bản Novvel.co đến từ Singapore, thông qua một bài phỏng vấn quảng bá dài trọn một trang trên tạp chí Publishers Weekly.

Trong bài viết này, Anumeha Bisaria, cựu nhân viên Google, đã giới thiệu một "nền tảng hỗ trợ sáng tạo tiểu thuyết đồ họa dựa trên AI", với tuyên bố có thể cắt giảm khoảng một nửa thời gian và chi phí sản xuất.

Bisaria cho biết: “Bạn nhập bản thảo vào hệ thống. Hệ thống sẽ phân tích bối cảnh, nhân vật chính và các điểm nhấn cảm xúc quan trọng đối với độc giả, rồi tạo ra một bản phác thảo phân cảnh có độ hoàn thiện khoảng 60-70%. Sau đó, biên tập viên, tác giả và họa sĩ minh họa sẽ cùng tham gia tinh chỉnh và hoàn thiện tác phẩm”.

Tuy nhiên, The Bookseller cho rằng còn quá sớm để khẳng định liệu thị trường có nhu cầu đối với các tác phẩm đồ họa do AI tạo ra hay không. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng cụm từ "có sự hỗ trợ của AI" sẽ được dùng nhiều hơn khi các tác phẩm muốn phân định rạch ròi các vấn đề bản quyền, Publishers Weekly nhận định.