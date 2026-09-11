Sau thời kỳ bùng nổ, manga tại Mỹ có thoái trào?

Sau khi manga tại Bắc Mỹ ghi nhận giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong thời kỳ dịch Covid-19, các nhà xuất bản đang đặt câu hỏi: Liệu thời kỳ bùng nổ của manga đã thực sự kết thúc?

Kệ manga tại Barnes & Noble ở Brooklyn, New York. Ảnh: Publishers Weekly.

Theo Publishers Weekly, đối với ngành kinh doanh manga, năm 2025 mang lại cảm giác như đang lặp lại một quá khứ đầy lo ngại. Sau giai đoạn tăng trưởng chóng mặt tại thị trường Bắc Mỹ từ năm 2020 đến 2022, manga đã trải qua 3 năm sụt giảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực bất ngờ xuất hiện: Theo dữ liệu từ Circana BookScan, doanh số manga đã tăng vọt 40% trong giai đoạn 2025-2026, đưa manga trở thành lĩnh vực dẫn đầu về doanh thu trong toàn ngành truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa.

Một thị trường bền vững hay hiện tượng nhất thời?

Dù vậy, các nhà xuất bản vẫn chưa dám chắc liệu đợt bùng nổ này sẽ duy trì bền vững hay "bong bóng" manga vẫn chực chờ vỡ tan.

Lý do họ lo ngại là dù doanh số manga thị trường Bắc Mỹ sau khi tăng vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm thời hậu Covid-19. Chưa kể, thị trường quê nhà manga ở Nhật Bản đang cho thấy một số tín hiệu lo ngại.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Nhà xuất bản tạp chí Nhật Bản đối với quý đầu tiên của năm tài chính nước này (từ tháng 4 đến tháng 6), số lượng phát hành trung bình hàng tuần của Weekly Shonen Jump đã giảm xuống còn 985.000 bản.

Tạp chí Weekly Shonen Jump. Ảnh: Shueisha.

Theo tờ Chosun, Weekly Shonen Jump là tạp chí đại diện cho thị trường manga Nhật Bản, nơi đăng tải định kỳ những tác phẩm đình đám toàn cầu như Dragon Ball, Slam Dunk và One Piece.

Đây chưa phải con số gây lo ngại duy nhất. Viện Nghiên cứu xuất bản thuộc báo chí Nhật Bản hồi cuối tháng 2 cũng công bố báo cáo về ngành công nghiệp manga Nhật Bản năm 2025.

Theo trang Anime News Network, thị trường manga đã sụt giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, với giá trị thị trường đạt 692,5 tỷ yên (khoảng 4,40 tỷ USD ), thấp hơn mức 704,3 tỷ yên (khoảng 4,47 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại) ghi nhận vào năm 2024. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 thị trường manga Nhật Bản bị thu hẹp, sau chuỗi tăng trưởng liên tục qua các năm kể từ thời điểm đó.

Những con số này khiến các nhà xuất bản manga quốc tế, đặc biệt là ở thị trường Bắc Mỹ, lo ngại.

Đà phát triển và các yếu tố thúc đẩy manga ở Bắc Mỹ?

Kristen McLean, Phó chủ tịch phụ trách mảng thông tin khách hàng tại công ty tham vấn Circana, cho rằng đợt bùng nổ manga tại đây từ năm 2020 là kết quả của sự hội tụ hoàn hảo giữa nhiều yếu tố: một mặt là quỹ thời gian và thu nhập dư dả của người tiêu dùng, mặt khác là sự hồi sinh mạnh mẽ của các loạt phim anime trên Netflix và các nền tảng phát trực tuyến khác.

Sau khi những yếu tố này suy yếu, McLean coi sự sụt giảm tương ứng trong những năm gần đây là một quá trình "ổn định thị trường" để tiến tới một mức độ ổn định bền vững hơn của ngành manga.

"Tôi cho rằng triển vọng của manga vẫn rất mạnh mẽ cho đến năm 2028. Tôi coi tình hình hiện tại là một phần cốt lõi của thị trường truyện tranh tại Mỹ trong dài hạn”, McLean chia sẻ.

Mặc dù manga đã khẳng định được vị thế tại nhiều kênh bán lẻ khác nhau, bao gồm các cửa hàng truyện tranh, các nhà bán lẻ chuyên biệt như Manga Spot và Amazon, McLean đặc biệt ghi nhận vai trò của Barnes & Noble.

McLean nói: "Barnes & Noble là một kênh bán lẻ rất quan trọng đối với manga vì họ thực sự quan tâm những người hâm mộ mới. Tôi từng ghé thăm một cửa hàng Barnes & Noble (khoảng năm 2023) và thấy họ dành hẳn 8 dãy kệ trưng bày manga ngay tại khu vực mặt tiền".

Kat Sarfas, quản lý chiến dịch của Barnes & Noble, coi sự hiện diện rộng khắp này là yếu tố then chốt để thu hút độc giả mới, không chỉ cho chuỗi cửa hàng của bà mà còn cho toàn bộ thị trường.

"Cũng như mọi hiệu sách khác, chúng tôi là nơi để độc giả khám phá những điều mới mẻ. Đây là nơi cộng đồng người hâm mộ luôn khao khát được kết nối với những người cùng đam mê", Sarfas chia sẻ.

Thị trường ngày càng cạnh tranh và đa dạng

Cả Sarfas và McLean đều đồng ý rằng khi thị trường phục hồi trong năm qua, đã xuất hiện một sự khác biệt đáng kể. McLean nhận định: "Đã có sự chuyển dịch, cùng với thái độ cởi mở hơn đối với nội dung và ảnh hưởng thiết kế từ châu Á nói chung. Chúng tôi bắt đầu thấy sự gia tăng ảnh hưởng từ Hàn Quốc: bên cạnh manga còn có manhwa, và cả donghwa từ Trung Quốc".

Các thể loại phụ cũng đang trở nên đa dạng hơn, thoát khỏi khuôn mẫu thống trị lâu nay của dòng truyện shōnen (truyện tranh dành cho nam thiếu niên) vốn đậm chất hành động.

Như Sarfas giải thích, các xu hướng từ thị trường sách nói chung đang ngày càng lan tỏa sang thị trường manga và ngược lại. Trong số các thể loại phụ đang được ưa chuộng hiện nay có yuri (truyện tình cảm giữa các cô gái), cũng như các thể loại mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu (thường gọi là "cozy") như giả tưởng (fantasy) hay khoa học viễn tưởng (sci-fi) theo phong cách thư giãn, ấm áp.

Tuy nhiên, khi thị trường không ngừng thay đổi, một câu hỏi mới lại được đặt ra: Liệu các nhà xuất bản manga có thể thay đổi và thích ứng kịp thời hay không?

Trong phần lớn 40 năm qua, thị trường manga tại Mỹ chịu sự chi phối của một "ông lớn" duy nhất: Viz Media. Gia nhập thị trường Mỹ từ những năm 1980 và là công ty con của hai nhà xuất bản lớn tại Nhật Bản (Shueisha và Shogakukan), Viz sở hữu một trong những kho tàng tác phẩm bán chạy lâu năm. Ngày nay, Viz vẫn chiếm hơn một nửa tổng doanh số của thị trường, nhờ vào các đầu sách lớn như Jujutsu Kaisen, Demon Slayer và Chainsaw Man.

Nhưng khi thị hiếu của độc giả đa dạng hơn, các đối thủ cạnh tranh mới đã tận dụng được điều đó. Được thành lập vào năm 2006, Yen Press hiện chiếm khoảng 10% thị trường Mỹ, một phần là do liên doanh mới nhất của họ, Ize Press, chuyên xuất bản các tuyển tập truyện tranh Hàn Quốc trên web.

Trong khi đó, sự bùng nổ truyện tranh đầu những năm 2020 đã ghi nhận sự đầu tư mạnh của Kodansha tại Mỹ. Hiện tại họ có chi nhánh tại đây, cũng chiếm khoảng 10% thị trường.

Ben Applegate, Giám đốc dịch vụ xuất bản của Kodansha tại Penguin Random House nói: Nếu manga tiếp tục phát triển, thì đây sẽ là lĩnh vực lớn hơn rất nhiều so với những điều toàn ngành đã quen thuộc. Như McLean đánh giá: “Đó là bản chất của nội dung toàn cầu hiện nay, mọi thứ được pha trộn”.