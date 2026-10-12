Đoạt Nobel, sách của Anne Carson tạo cơn sốt toàn cầu

Trong khi doanh số bán sách của Anner Carson ở Canada bùng nổ, độc giả Hàn Quốc cũng "vét sạch" mọi tác phẩm ở hiệu sách. Cuộc săn lùng bản quyền xảy ra tại Hội sách Frankfurt.

Một khách hàng mua cuốn sách của Anne Carson tại hiệu sách Type Books, Toronto vào ngày công bố giải Nobel Văn học 2026. Ảnh: Theglobeandmail.

Giới xuất bản, phát hành và thư viện Canada đang lên "cơn sốt" khi nhận được lượng đặt mua, chờ mượn lớn từ độc giả đối với các tác phẩm của chủ nhân Nobel Văn chương 2026.

Doanh số bán sách tăng vọt ở Canada

"Độc giả Canada rõ ràng đang trải qua một 'cơn sốt' Anne Carson thực sự". Đó là bình luận đăng trên The Globe and Mail - nhật báo uy tín hàng đầu Canada.

Việc nữ nhà thơ sinh ra tại Toronto đoạt giải Nobel đã khiến doanh số bán sách của bà tại chuỗi nhà sách Indigo tăng vọt hơn 10.000%, trong khi nhiều thư viện cũng ghi nhận lượng người tìm đọc tác phẩm của bà tăng cao chưa từng có.

Indigo cho biết doanh số các tựa sách của Carson đã tăng ở mức kinh ngạc 10.325% hôm 8/10 - ngày bà được xướng tên là người chiến thắng giải Nobel Văn học - so với ngày trước đó.

Lượng tìm kiếm trực tuyến các cuốn sách của Carson thậm chí còn tăng cao hơn, nhảy vọt 20.809% chỉ sau một ngày.

Nhà bán sách Canada này cho biết họ không thể chia sẻ số lượng bản in thực tế đã bán ra, vì đó là thông tin bảo mật và nhạy cảm về mặt thương mại.

Indigo cho biết họ đã bán được 18 tựa sách khác nhau của Carson vào ngày 8/10, trong đó dẫn đầu là các tác phẩm Autobiography of Red (tạm dịch: Tự truyện màu đỏ), The Beauty of the Husband (Vẻ đẹp của người chồng) và tiểu thuyết bằng thơ Red Doc.

Cơn khát tác phẩm của Carson không chỉ giới hạn ở các hiệu sách.

Thư viện Công cộng Calgary, Canada cho biết họ đã chứng kiến nhu cầu đối với các tác phẩm của nữ nhà thơ tăng đột biến, với 435 lượt đặt mượn sách in kể từ thông báo hôm 8/10. Số lượt đặt mượn này nằm trong tổng số 447 lượt đăng ký chờ hiện có đối với sách in của Carson, trong đó riêng tác phẩm Autobiography of Red đã có 131 người đợi mượn.

"Đó là tỷ lệ đặt mượn trong một ngày chưa từng có đối với thơ ca, chưa nói đến bất kỳ tựa sách nào khác", bà Kari Brawn, người tuyển chọn sách của thư viện, cho biết trong một tuyên bố. Thư viện tiết lộ họ đang đặt thêm các bản in sách của Carson để đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Hệ thống Thư viện Công cộng Halifax cho biết họ ghi nhận 152 lượt đặt mượn mới đối với 5 tựa sách in của Carson trong bộ sưu tập kể từ 8/10 - sự gia tăng mà họ cho là nhờ hiệu ứng từ giải Nobel Văn chương.

Thậm chí các thư viện số cũng đang cảm nhận được cơn sốt Anne Carson. Thư viện Công cộng Calgary đã mua 10 tựa sách của Carson cho bộ sưu tập kỹ thuật số Libby vào hôm 8/10, và kể từ đó đã ghi nhận 170 lượt mượn cùng 180 lượt đặt chờ. Phiên bản sách nói của Autobiography of Red được ưa chuộng với 73 lượt mượn, trong khi phiên bản sách điện tử (e-book) của The Beauty of the Husband thu hút 43 lượt đặt chờ.

Nhà thơ, tiểu thuyết gia Anne Carson. Nguồn ảnh: The Guardian.

Bùng nổ giao dịch bản quyền

Ngay sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển xướng tên nữ nhà thơ và tiểu thuyết gia người Canada Anne Carson cho giải Nobel Văn học 2026, thị trường xuất bản châu Á - đặc biệt là Hàn Quốc - đã ghi nhận đợt tăng trưởng doanh số nhảy vọt.

Theo ghi nhận từ tờ Korea JoongAng Daily, làn sóng tìm mua tác phẩm của tân chủ nhân giải Nobel diễn ra mạnh mẽ trên các nền tảng bán sách trực tuyến lẫn cửa hàng truyền thống. Hệ thống nhà sách trực tuyến Yes24 báo cáo lượng đặt mua sách của Anne Carson tăng trưởng tới 183,5 lần (tương đương 18.350%) chỉ trong vòng 12 giờ sau khi giải thưởng được công bố.

Trong khi đó, Kyobo Book Centre - chuỗi nhà sách lớn nhất Hàn Quốc - cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bùng nổ 138,1 lần. Tại trang bán sách trực tuyến Aladin, toàn bộ 4 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất theo thời gian thực đều thuộc về các tác phẩm của Anne Carson.

Tình trạng cạn kho diễn ra nhanh chóng khiến loạt nhà sách lớn tại Seoul phải lập tức chuyển trạng thái sang "đặt hàng trước" (pre-order) để chờ các đợt in bổ sung từ nhà xuất bản. Tác phẩm Autobiography of Red cùng các tập thơ thử nghiệm như Nox và Float tiếp tục là những đầu sách được độc giả săn đón nhiều nhất.

Tin công bố giải Nobel Văn chương 2026 xuất hiện đúng thời điểm Hội chợ Sách quốc tế Frankfurt (Frankfurter Buchmesse 2026) đang diễn ra tại Đức (từ ngày 7 đến 11/10), tạo nên một "cú hích" bùng nổ cho Trung tâm Bản quyền (Literary Agents Center).

Theo trang báo chí chuyên ngành xuất bản The Bookseller, các cuộc đàm phán mua bán bản quyền chuyển ngữ tác phẩm của Anne Carson nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo giới biên tập viên và nhà xuất bản quốc tế. Hàng loạt đơn vị xuất bản chưa sở hữu bản quyền thơ hay tiểu thuyết của bà đã đổ xô tìm kiếm đại diện của tác giả tại hội chợ nhằm thương lượng quyền xuất bản cho các thị trường bản địa.

Ngay tại gian trưng bày của nhà xuất bản S. Fischer - đơn vị nắm bản quyền tiếng Đức của Anne Carson ở Frankfurt - các ấn bản phát hành của bà lập tức được đưa lên vị trí trang trọng nhất. Các nhà xuất bản Đức cũng cấp tập triển khai kế hoạch tái bản quy mô lớn nhằm đáp ứng sức mua tăng đột biến từ người đọc châu Âu ngay trong tuần lễ diễn ra hội chợ.

Anne Carson - người sở hữu khối lượng tác phẩm xóa mờ ranh giới thể loại, pha trộn giữa thơ, văn xuôi, thần thoại cổ điển và phê bình văn học - nằm trong số những nhà văn được tôn vinh của Canada.

Chiến thắng giải Nobel đến ngay trước thềm ra mắt cuốn sách mới của Carson, dự kiến phát hành vào tháng 2/2027. Tác phẩm có tựa đề Beware the Man Whose Handwriting Sways Like a Reed in the Wind (tạm dịch: Hãy cẩn trọng với người đàn ông có nét chữ nghiêng ngả như cây sậy trong gió).