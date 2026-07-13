Đọc sách với 5.000 đồng/tiếng ở trụ sở mới của Nhà văn hóa Thanh niên

Book Garden 21 là mô hình đọc sách ngoài trời độc đáo vừa được Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM cho ra mắt vào tháng 6. Mục tiêu là mang tri thức đến gần hơn với cộng đồng trong một không gian thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên.

Mô hình mượn sách tại đây được vận hành chuyên nghiệp. Độc giả thực hiện quét mã QR để truy cập danh mục, nhận thẻ thông tin và đóng phí mượn tại chỗ 10.000 đồng/ 2 giờ. Để đảm bảo, bạn đọc cần đặt cọc 100% giá trị cuốn sách và gửi lại sau khi đọc xong.

Xe sách sở hữu danh mục tài liệu phong phú, từ các bộ truyện tranh giải trí đến sách văn học, văn hóa và kỹ năng sống. Với khoảng 200 đầu sách được cập nhật liên tục, nơi đây đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tri thức đa dạng của nhiều nhóm đối tượng.

Kết hợp giữa công nghệ và văn hóa đọc truyền thống giúp trải nghiệm tại khu vườn trở nên hiện đại, tiện lợi hơn.

Giữa trung tâm thành phố, Book Garden 21 cung cấp các khu vực ngồi đọc yên tĩnh. Nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây làm không gian học tập và thư giãn dưới bóng cây xanh mát.

Khu vườn cũng là nơi diễn ra các buổi workshop kỹ năng và ký tặng sách. Các sự kiện này giúp kết nối trực tiếp độc giả với nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.

Các em nhỏ tham gia trải nghiệm đọc sách dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. "Vườn sách" mở cửa từ 6h30 đến 22h hàng ngày, phục vụ nhu cầu thư giãn của người dân.

Bên cạnh xe sách, khu vực này còn tích hợp các thương hiệu cà phê, trà sữa nổi tiếng giữa không gian vườn xanh mướt. Độc giả có thể vừa nhâm nhi thức uống yêu thích, vừa thả mình vào những trang sách trong cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Tủ sách phía trong lưu giữ nhiều ấn phẩm nội bộ và tư liệu quý về quá trình hình thành, phát triển của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đây là nơi kết nối ký ức của các thế hệ trẻ dấn thân qua hơn nửa thế kỷ gắn bó với thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc đơn vị - chia sẻ trong buổi ra mắt mô hình: “Book Garden có nghĩa là một khu vườn sách với cây xanh, không gian thoáng đãng, mát mẻ, phù hợp để thư giãn và đọc sách. Chúng tôi mong các bạn trẻ dành thời gian đọc sách khi đi cà phê cùng bạn bè, nhất là dịp cuối tuần. Bởi sách là kho tri thức vô tận, đồng thời trang bị kiến thức bổ ích. Chúng tôi tin không gian này sẽ mang lại nhiều cảm xúc".

Trụ sở của Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM trước đây nằm ở số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - giải trí nổi bật của giới trẻ TP.HCM. Tạm thời dời về số 21 cùng tuyến đường để trụ sở cũ được nâng cấp, Nhà văn hóa này vẫn là nơi tập trung đông đảo giới trẻ, đặc biệt là khu vực quán cà phê với không gian xanh và kiến trúc Pháp được ví như "lâu đài" giữa TP.HCM.

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