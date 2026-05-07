Tréo ngoe cảnh có trường gần nhà nhưng con phải đi học xa

Nhà chỉ cách trường Tiểu học Tân Mai vài trăm mét, thế nhưng, học sinh tại tổ dân phố số 2-21 Tân Mai (phường Hoàng Mai, Hà Nội) được phân về trường xa hơn, khiến phụ huynh tâm tư.

Học sinh tiểu học tại phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Theo phản ánh của phụ huynh cư trú ở tổ dân phố số 2-21 Tân Mai, phường Hoàng Mai (Hà Nội), trong phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của phường Hoàng Mai, con em họ được phân tuyến vào trường Tiểu học Tam Trinh.

Ngôi trường này cách nhà 3-4 km. Trong khi đó, trường Tiểu Học Tân Mai (phường Tương Mai) chỉ cách nhà vài trăm mét, thuận tiện cho việc đưa đón, đi lại của phụ huynh, học sinh. Do đó, phụ huynh này cho rằng việc không được phân về trường gần nhà đã đi ngược với với tinh thần "gần đâu học đó" mà Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra.

Phân tuyến tuyển sinh bậc tiểu học của phường Hoàng Mai.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Quỳnh Trang, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Mai, cho biết nhà chức trách đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Theo bà Trang, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 của phường Hoàng Mai được thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cụ thể, việc phân tuyến tuyển sinh được thực hiện theo phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú” của học sinh trên địa bàn phường, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và bản đồ số GIS và nhằm xác định chính xác khoảng cách từ nơi ở của học sinh đến trường.

Về nguyên tắc phân tuyến, hướng dẫn cũng quy định rõ thứ tự ưu tiên. Trong đó, ưu tiên 1 là học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại địa bàn có khoảng cách đến trường gần nhất. Ưu tiên 2 là học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú.

Phụ huynh cần hiểu rõ là "xét tuyển theo địa bàn nơi cư trú". Bởi lẽ, nếu tuyển sinh không theo địa bàn cư trú mà để thả nổi "học gần nhà" sẽ có hiện tượng có trường bị tràn chỉ tiêu, có trường lại không có học sinh.

Chia sẻ thêm, lãnh đạo phường Hoàng Mai cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mạng lưới trường lớp có sự phân bố chưa đồng đều giữa các khu vực trên địa bàn phường.

Trong quá trình xây dựng phương án tuyển sinh, phường đã chủ động trao đổi, phối hợp với các phường lân cận để rà soát khoảng cách thực tế, bảo đảm quyền lợi học tập thuận lợi nhất cho học sinh.

Hiện tại, trường Tiểu học Tân Mai thuộc phường Tương Mai, không nằm trong địa bàn phường Hoàng Mai. Do đó, học sinh tại các tổ dân phố 2-21 Tân Mai sẽ được xét ưu tiên 1 là các trường trên địa bàn phường Hoàng Mai (trong trường hợp này là trường Tiểu học Tam Trinh).

"UBND phường chỉ có thẩm quyền phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn phường mình. Phường Hoàng Mai không thể phân tuyến sang trường Tiểu học Tân Mai của phường Tương Mai", bà Trang nói.

Dù vậy, bà Trang nhận định phụ huynh cư trú tại khu vực tổ dân phố 2-21 Tân Mai có nguyện vọng đăng ký học tại trường Tiểu học Tân Mai là chính đáng. Do đó, phường Hoàng Mai đã phối hợp với phường Tương Mai để xem xét, hỗ trợ trên cơ sở quy định và điều kiện thực tế.

Hiện tại, phường Tương Mai cho biết sẽ dành một số chỉ tiêu cho học sinh ở địa bàn giáp ranh. Việc học sinh tổ dân phố 2-21 có được nhận hay không phụ thuộc vào quyết định của UBND phường Tương Mai và ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Mai. Nếu không được, các em hoàn toàn có thể quay trở về diện ưu tiên 1 của phường Hoàng Mai và nộp hồ sơ bình thường.