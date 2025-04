Trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Chiều 11/4, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, trao quyết định cho Đại tá Lê Văn Tư.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đối với Đại tá Lê Văn Tư.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, tin tưởng, với bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, Đại tá Lê Văn Tư tiếp tục cống hiến, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới theo chủ trương của Bộ Chính trị và ngành Công an.