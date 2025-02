Đại tá Nguyễn Quang Vinh làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Sáng 17/2, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định điều động,bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Vinh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an (bên phải), trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Vinh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh đã trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau tại Công an cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ Công an. Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, Đại tá Vinh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, chủ động, sâu sát với công việc; luôn có ý thức tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Văn Long đề nghị trên cương vị mới, đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Quang Vinh cần nhanh chóng nắm bắt công việc; tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Quang Vinh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian công tác tại Bộ Công an vào thực hiện nhiệm vụ mới; đồng thời, sẽ tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang giao.