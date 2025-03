Tạm dừng sáp nhập huyện, xã theo tiêu chuẩn cũ

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc trình đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương tạm dừng công tác phân loại đơn vị hành chính các cấp; tạm dừng thẩm định, nghiệm thu hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính, cũng như việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị tạm dừng xây dựng hợp phần quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cho đến khi có chủ trương mới từ cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết số 1211 đưa ra tiêu chuẩn quy mô dân số với huyện miền núi, vùng cao từ 80.000 người trở lên; huyện không thuộc diện trên có từ 120.000 người trở lên.

Về diện tích tự nhiên, huyện miền núi, vùng cao từ 850 km2 trở lên; huyện không thuộc điểm a khoản này từ 450 km2 trở lên.

Về tiêu chuẩn của xã, quy mô dân số xã miền núi, vùng cao từ 5.000 người trở lên; xã không thuộc diện trên có từ 8.000 người trở lên.

Về diện tích tự nhiên, xã miền núi, vùng cao từ 50 km2 trở lên; xã không thuộc điểm trên có từ 30 km2 trở lên.

