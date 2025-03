Bộ trưởng Nội vụ: Số lượng đơn vị cấp tỉnh phải sắp xếp lại đã rõ

Ngày 16/3, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau cuộc họp Bộ Chính trị thống nhất chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy Chính phủ gửi đề án lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Sau khi lấy ý kiến sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, dự kiến vào trung tuần tháng 4/2025. Sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Như vậy, nhiệm vụ của các bộ, ngành là phải tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan theo thẩm quyền và trách nhiệm của mình, làm căn cứ để sau Hội nghị Trung ương có thể triển khai việc sáp nhập, sắp xếp.

Theo Bộ trưởng, việc này không khó vì đã có kinh nghiệm trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong những lần trước đây, giờ chỉ tiếp tục điều chỉnh, mở rộng, bổ sung cho rõ và phù hợp với quy mô là sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Sau cuộc họp của Bộ Chính trị, toàn bộ những nội dung liên quan, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ. Đồng thời cũng rõ được mô hình chính quyền địa phương hai cấp (chính quyền cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh) như thế nào, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, hay còn gọi là cấp cơ sở, như thế nào.

Thông tin tại phiên họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, bà Trà cũng cho biết, hiện có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, tới đây sẽ tổ chức lại quy mô chỉ còn khoảng 2.000 xã, mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”.

Về thẩm quyền, quyết định liên quan đến tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc này có thể làm được ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Vì vậy, các bộ, ngành phải tập trung hướng dẫn tất cả các văn bản có liên quan. Việc này phải thực hiện rất gấp, các bộ phải gửi về Bộ Nội vụ sớm để chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc sau hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Tới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sẽ có chỉ đạo gấp để tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát lại toàn bộ văn bản pháp luật (luật, nghị định).

Trường hợp các luật chuyên ngành liên quan đến thẩm quyền của đơn vị hành chính cấp huyện thì phải xử lý bằng một nghị quyết. Việc này phải rà soát rất nhanh để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết xử lý vấn đề liên quan đến các luật chuyên ngành về tổ chức đơn vị hành chính.

