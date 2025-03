Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, 46 tuổi, học vị tiến sĩ Cảnh sát nhân dân, đang giữ chức Trưởng phòng tham mưu, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Trương Sơn Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh giữ chức vụ Phó giám đốc công an tỉnh. Ảnh: Công an Bến Tre.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Trương Sơn Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng tham mưu giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1979, quê huyện Giồng Trôm. là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, như Phó trưởng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, Trưởng Công an huyện Giồng Trôm, Trưởng phòng Tham mưu. Thượng tá Hạnh được đào tạo bài bản, có học vị tiến sĩ Cảnh sát nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Trương Sơn Lâm chúc mừng tân Phó giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đề nghị Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác...