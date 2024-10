Trao giải chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng Khối các cơ quan TW

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đồng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương."

Dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, trong 3 năm (từ 2021 đến 2023), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự trở thành một điểm nhấn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cho các lực lượng; hình thành hệ thống tư liệu phong phú, chất lượng, có sức chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc.

Cuộc thi là minh chứng sinh động khẳng định Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" (Nghị quyết số 35-NQ/TW), thực sự đi vào cuộc sống.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi năm 2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đảng ủy Khối đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động cuộc thi trong toàn đảng bộ một cách bài bản, khoa học và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành công của cuộc thi đã thực sự trở thành một điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW, qua đó khẳng định ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Khái quát tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Gắn nhiệm vụ quan trọng này với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống," trong đó "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh việc tuyên truyền, đăng tải tác phẩm dự thi có chất lượng trên Internet, mạng xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; tổ chức trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm tổ chức cuộc thi giữa các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối...

Bên cạnh đó là tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo nhân tố tích cực, có triển vọng được phát hiện thông qua cuộc thi để hình thành đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, trực tiếp tham gia tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, bất cập để tiếp tục duy trì cuộc thi chính luận với hình thức và cách làm sáng tạo, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Đảng bộ Khối nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm xây dựng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là cho lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp, trong đó chủ ý làm rõ việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; kỹ năng tuyên truyền thông tin tích cực, viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với các đối tượng độc giả trong tiếp nhận thông tin và tận dụng tối đa sức mạnh của Internet, mạng xã hội để lan tỏa, chia sẻ thông tin.

Cùng với đó, các cơ quan trực thuộc Đảng ủy Khối phát huy hơn nữa vai trò nghiên cứu lý luận, tham mưu chiến lược, truyền thông chủ lực góp phần quan trọng vào thực hiện các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thế lực thù địch được nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW và Kết luận số 89-KL/TW.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc bám sát phương châm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp nội dung quy định và hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

"Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư cấp ủy các cấp phải xác định đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa, vì vậy thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối," Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Các cấp ủy chủ động, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ; kịp thời nắm vững âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và quần chúng, tăng khả năng "tự đề kháng"; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả với luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông chỉ đạo tăng cường đăng tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu tiếp tục đăng tải, tuyên truyền kịp thời các tác phẩm tham gia cuộc thi có nội dung, chất lượng tốt để lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...

Tại Chương trình, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc thể loại Tạp chí; 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thể loại Báo.

Ở thể loại Truyền hình, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích; đồng thời trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích cho các tác phẩm ở thể loại phát thanh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen đối với 14 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi. Ban Chỉ đạo Cuộc thi vinh danh 3 tập thể đã tài trợ kinh phí hỗ trợ tổ chức Cuộc thi năm 2024.

Tham dự cuộc thi năm 2024, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam giành 5 giải: 2 giải Nhì (thể loại Báo với tác phẩm "Bóc trần luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam" của nhóm tác giả: Trần Thị Thùy Dương, Phạm Thùy Hương, Lê Trung Sơn - Báo Tin tức; thể loại Truyền hình với tác phẩm "Bác bỏ luận điệu xuyên tạc ổn định chính trị ở Việt Nam" của nhóm tác giả Văn Thị Ngọc Ánh, Bùi Lan Anh, Chu Ngọc Thu An - Trung tâm Truyền hình Thông tấn); 3 giải Khuyến khích (thể loại Báo với 2 tác phẩm: "Công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng" của nhóm tác giả: Hồng Điệp, Thắng Trung, Diệu Thúy - Ban biên tập tin Trong nước và "Vững niềm tin theo Đảng" của nhóm tác giả: Trần Kim Ngân, Trịnh Minh Duyên, Phạm Thanh Hương, Ngô Huy Ngọc, Lê Thị Thanh Hương - Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa; thể loại Truyền hình với tác phẩm "Vươn xa Việt Nam" của nhóm tác giả Trần Phương Hà, Chu Nhật Ninh - Ban biên tập tin Thế giới).

Năm 2024, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 4.924 tác phẩm của 5 thể loại: tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh và video clip (trong đó có 4.809 tác phẩm thể loại tạp chí và thể loại báo, 40 tác phẩm thể loại truyền hình, 28 tác phẩm thể loại phát thanh, 47 tác phẩm thể loại thể loại video clip) từ 55/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tham dự.

Nhiều đảng bộ đã phát động, tổ chức cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia; đồng thời tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá các bài viết theo thể lệ cuộc thi. Tiêu biểu như các Đảng bộ: Bộ Giao thông vận tải (1.191 tác phẩm); Bộ Ngoại giao (668 tác phẩm và đã tổ chức phát động sâu rộng Cuộc thi tới các tổ chức đảng ở trong nước và ngoài nước, đối tượng tham gia dự thi đông đảo, đa dạng); Bộ Công Thương (550 tác phẩm); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (360 tác phẩm); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (263 tác phẩm); Bộ Tài chính (211 tác phẩm); Bộ Thông tin và Truyền thông (145 tác phẩm); Đài Truyền hình Việt Nam (139 tác phẩm), Bộ Nội vụ (111 tác phẩm)...

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối được tổ chức với quy mô lớn hơn so với hai năm trước. Cơ cấu giải thưởng tăng lên về số lượng; giá trị giải thưởng cao hơn. Số lượng các tác phẩm gửi tham gia dự thi 4.924 tác phẩm, nhiều gấp hơn 4 lần năm 2022 (1.108 tác phẩm) và gấp 1,5 lần năm 2023 (3.736 tác phẩm).

Các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, phong phú, đa dạng ở nhiều lĩnh vực, một số tác phẩm sau khi gửi tham gia cuộc thi đã được đăng ngay trên báo, tạp chí, phát sóng kịp thời, góp phần lan tỏa rất hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

