Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao học bổng cho học sinh Tiền Giang

Phát biểu tại buổi trao học bổng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, và không ngừng đổi mới toàn diện, tập trung đầu tư cho giáo dục - đào tạo ngày càng tốt hơn.

Ông Nghĩa mong thầy cô giáo Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, thực hiện tốt yêu cầu của ngành giáo dục và chuẩn bị cho dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Đồng thời, ông Nghĩa cũng đề nghị đội ngũ giáo viên của nhà trường không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, đã tốt rồi thì cần tốt hơn nữa. Qua đó đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục cả về phẩm chất đạo đức và công tác chuyên môn; cần giữ tốt mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội, để đảm bảo cho các em có một môi trường giáo dục tuyệt đối an toàn.

Đối với các cháu học sinh, ông Nghĩa mong các em sẽ tiếp tục chăm ngoan, khỏe mạnh, học tập tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, thầy cô, là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.

Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá một triệu đồng) cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

