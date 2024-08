Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Bộ LĐTBXH

Sáng 6/8, Đoàn Kiểm tra số 1354 của Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đã quán triệt sâu sắc các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW tới từng Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đảng viên trong toàn Đảng bộ, tập trung tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm cán bộ có biểu hiện suy thoái về chính trị, " tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, qua đợt kiểm tra, Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW trong thời gian tới.

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, xác định việc triển khai Kết luận số 21 là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quan tâm.

Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản hướng dẫn của Đảng về việc thực hiện Kết luận số 21 thông qua nhiều hình thức.

Điển hình như tổ chức các hội nghị, quán triệt, nói chuyện chuyên đề, ban hành văn bản chỉ đạo nội bộ, quán triệt, nhắc nhở qua các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị; triển khai thường xuyên, nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến quán triệt Kết luận số 21 các đảng bộ, chi bộ hằng năm đều tổ chức ít nhất 1 cuộc sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Song hành với đó, toàn bộ cán bộ, đảng viên đã xây dựng và thực hiện cam kết phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện theo Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và các Quy định về trách nhiệm nêu gương; đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trong đó có một số chính sách quan trọng có tác động sâu rộng đến đời sống an sinh xã hội của người dân; ban hành các văn bản quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế, quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên.

