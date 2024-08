Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đại sứ Ấn Độ và Nhật Bản

Chiều 8/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp Đại sứ Ấn Độ và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Ấn Độ tổ chức thành công cuộc bầu cử Hạ viện khóa 18 và thành lập chính phủ mới tháng 6 vừa qua; chúc đất nước Ấn Độ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đáp ứng kỳ vọng của người dân, ngày càng khẳng định vị thế tương xứng trên trường quốc tế.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực và mạnh mẽ trong quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện” Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua, đặc biệt là những kết quả tích cực trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai Thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm, tăng cường quan hệ phát triển theo phương châm “Năm hơn” mà hai Thủ tướng đã nhất trí, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị, đưa hợp tác tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Sandeep Arya nhấn mạnh, hai nước có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; có nền văn minh-văn hóa tương đồng; người dân có tình cảm tốt đẹp về nhau và cùng có chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, vì vậy cần tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được và tích cực đẩy mạnh các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để phù hợp với xu thế chung của thời đại, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của mỗi nước.

Tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Đại sứ được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ mới “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.”

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự trao đổi chặt chẽ, tích cực phối hợp của Đại sứ quán Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực thời gian qua.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng, hai nước có nhiều điểm tương đồng về lợi ích, có nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki cảm ơn ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định việc nâng cấp quan hệ là dấu mốc quan trọng để nhìn lại quan hệ phát triển rất tốt đẹp giữa hai nước 50 năm đã qua. Đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ, sâu sắc trong thời gian tới.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.