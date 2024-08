Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản và Đảng Lao động Brazil, đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Brazil từ ngày 26 đến ngày 27/8/2024.

Trong thời gian thăm Brazil, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã có các cuộc hội đàm, trao đổi với Chủ tịch Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Luisiana Santos; Chủ tịch Đảng Lao động, Gleisi Hoffmann; Chủ tịch Đảng Dân chủ Lao động, Bộ trưởng An sinh xã hội, Carlos Lupin; cố vấn Tổng thống Brazil, Celso Amorim; và Chủ tịch Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam, Ignacio Arruda. Đoàn đã tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam-Mỹ Latinh”; làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại thương, Dịch vụ, Du lịch; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Brazil.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Brazil nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ với các chính đảng tại Brazil, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và quốc gia Nam Mỹ ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả, thực chất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn ông Amorim, cố vấn của Tổng thống Lula da Silva, Lãnh đạo các chính đảng, tổ chức của Brazil đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết và trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo các chính đảng, nhà nước Brazil; đồng thời chân thành cảm ơn các đảng bạn đã gửi thư, điện chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tình đoàn kết, hữu nghị, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và các lực lượng cánh tả, cộng sản, tiến bộ ở Brazil đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đặc biệt là những tình cảm mà nhân dân Brazil đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng sống và làm việc tại Brazil trên hành trình đi tìm đường cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng những thành tựu mà Brazil đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đảng, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; tin tưởng Brazil sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương trong năm 2024 và hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2026, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Brazil trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam-Brazil ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng tại Brazil.

Đồng chí đã thông tin về những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, những mục tiêu phát triển trong các lĩnh vực, trọng tâm và đột phá chiến lược của Đại hội XIII đã đề ra, cũng như chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới nổi lên gần đây; khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, các nước lớn và các nước bạn bè truyền thống trong đó có các nước Mỹ Latinh.

Lãnh đạo các chính đảng, đại diện Chính phủ, các tổ chức hữu nghị, quần chúng của Brazil trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, coi đây là dịp tốt để hai bên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng Lao động cầm quyền nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Các nhà lãnh đạo Brazil chúc mừng và rất ấn tượng về những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác đối ngoại; nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, coi đây là tấm gương, bài học kinh nghiệm quý báu đối với các chính đảng tại Brazil và Mỹ Latinh.

Các nhà lãnh đạo Brazil rất vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Brazil không ngừng được củng cố và phát triển; cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, về quá trình xây dựng và phát triển đất nước; ôn lại lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại Brazil trong những năm đầu ra đi tìm đường cứu nước.

Lãnh đạo Brazil khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả các tuyên bố chung, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhằm đối phó với các thách thức đang đặt ra đối với các nước trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến cực kỳ phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Lãnh đạo Đảng Cộng sản và Đảng Lao động Brazil đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 nhằm góp phần tăng cường, thúc đẩy và đưa quan hệ Việt Nam-Brazil ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình khu vực quốc tế và các vấn đề cùng quan tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận; tạo đột phá trong hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích giao lưu nhân dân giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

