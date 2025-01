Đà Nẵng có tân Phó giám đốc Công an thành phố

Trung tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 4, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Trung tá Nguyễn Kim Trung. Ảnh: Lê Hùng.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng Trung tá Nguyễn Kim Trung trên cương vị mới và nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng Công an thành phố trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, đánh giá cao năng lực, phẩm chất và những đóng góp xuất sắc của Trung tá Nguyễn Kim Trung trong thời gian qua.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Kim Trung cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy và tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố; khẳng định sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu các nhiệm vụ chuyên môn, nỗ lực rèn luyện bản thân, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng để cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng vững mạnh.