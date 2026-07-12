Tranh cãi triệu USD vì Ronaldo có khóc hay không

Một nhóm người sẵn sàng tham gia sàn cá cược trị giá hàng triệu USD cho câu hỏi liệu siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo có rơi lệ trong trận đấu cuối tại World Cup 2026 không.

Cristiano Ronaldo sau trận thua của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 hôm 7/7. Ảnh: Reuters.

Trên Polymarket - một trong những thị trường cá cược lớn nhất thế giới, người dùng đặt tiền cho mọi thứ, từ việc liệu chính phủ Mỹ có công bố sự xuất hiện của người ngoài hành tinh hay Trái Đất có phẳng hay không.

Vì vậy, không có gì lạ khi sự nghiệp lừng lẫy của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo cũng nằm trong tầm ngắm, và lần này là nước mắt của anh. Có những giọt nước mắt vì tuyệt vọng, như trong trận thua của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. Cũng có những lần khóc vì hạnh phúc, khi anh nâng cúp cùng câu lạc bộ giành chức vô địch bóng đá Saudi Arabia lần đầu tiên trong sự nghiệp hồi đầu năm 2026.

Tuần qua, trong trận thua Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Ronaldo đã có trận đấu World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. “Các bạn có thể thấy, Ronaldo rõ ràng là đang xúc động”, một bình luận viên kênh Fox Sport của Mỹ nhận xét khi huyền thoại người Bồ Đào Nha lau mặt và rời khỏi sân.

Nhưng anh ấy xúc động đến mức nào? Càng tìm hiểu, càng nhiều người có ý kiến trái chiều.

Khóc, hay không khóc?

Sau trận đấu, người dùng trên kênh Discord của Polymarket bắt đầu xem xét kỹ lưỡng những bức ảnh phóng to khuôn mặt của Ronaldo. Tỷ lệ cược tăng giảm liên tục khi có thêm bằng chứng mới xuất hiện.

“Chỉ có mồ hôi và làn da lấp lánh thôi. Đúng là Ronaldo đang cố kìm nén, nhưng rõ ràng không có nước mắt”, một người dùng trong nhóm “không khóc” nhận xét.

Một người khác chỉ ra những lần Ronaldo khóc trước đây, liệt kê ba "ví dụ điển hình" cho thấy Ronaldo "rõ ràng rơi nước mắt trong quá khứ", trong đó có bài phát biểu nhận giải Quả bóng vàng năm 2013.

Tuy nhiên, những người ở phe “khóc” bác bỏ “lý thuyết mồ hôi”.

“Anh ấy đã khóc, nhìn kỹ vào những biểu hiện nhỏ nhất trong các hình ảnh và video đi”, một người viết.

Trên Polymarket mở thị trường cá cược liệu Ronaldo có khóc khi thua Tây Ban Nha tại World Cup 2026 hay không. Ảnh: Reuters.

Một số khác viện dẫn các bài báo và tiêu đề báo chí làm bằng chứng. Tiêu đề của BBC viết: “Sự nghiệp World Cup của Ronaldo kết thúc trong nước mắt”, trong khi ESPN cũng đăng tải một đoạn miêu tả: “Ronaldo, với vẻ mặt xúc động, đã lau nước mắt khi vỗ tay chào người hâm mộ”. “Bạn không thể lau những giọt nước mắt không hề tồn tại”, tấm ảnh ghi chú.

Quy trình của Polymarket yêu cầu các nội dung tranh chấp sẽ được nhóm nội bộ của công ty phân xử và sau đó được các chủ sở hữu tiền điện tử UMA chính thức bỏ phiếu. Sau khi tranh luận nổ ra, Polymarket đã xem xét vấn đề và kết luận: Ronaldo đã khóc.

“Tính đến thời điểm đưa ra thông báo này, có bằng chứng hình ảnh và video xác thực, được ghi lại trên sân sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cho thấy Cristiano Ronaldo đang khóc, với những giọt nước mắt rõ ràng trên khuôn mặt anh ấy”, thông báo viết.

Tuy nhiên, Polymarket không tiết lộ cụ thể họ đã dùng bằng chứng nào để đưa ra quyết định. Với phán quyết cuối cùng đó, hàng triệu USD đã được chuyển giao.

“Bằng chứng đâu?”, một người dùng bức xúc bình luận.

“Liệu Gianni Infantino có phải là người quyết định không?”, một người khác viết, ám chỉ người đứng đầu FIFA.

Xu hướng cá cược những thứ không có đúng, sai

Một nguồn tin thân cận với quy trình của Polymarket chia sẻ với CNN rằng công ty đã xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, bao gồm ảnh, video và các báo cáo tin tức, nhưng không đăng tải vì lo ngại có thể dẫn tới "sự ám ảnh quá mức" từ người dùng, với cáo buộc bằng chứng bị AI hóa và có khả năng dẫn tới kiện tụng.

Ron Yurko - phó giáo sư tại Khoa Thống kê và Khoa học Dữ liệu thuộc Đại học Carnegie Mellon - mô tả việc Polymarket không công bố bằng chứng là dấu hiệu của môi trường pháp lý "hỗn loạn" trên các thị trường dự đoán.

“Thật điên rồ khi họ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Điều này chứng tỏ sự thiếu minh bạch trên các thị trường này. Đó là lý do một người bình thường nên thận trọng khi tham gia vào đó”, ông khuyên.

Các thị trường như Polymarket và Kalshi đã mở ra những hình thức cá cược mới. Ảnh: Reuters.

Theo tiến sĩ Ad Vingerhoets tại Khoa Tâm lý Y học và Lâm sàng của Đại học Tilburg, các hình ảnh và video cho thấy Ronaldo sắp khóc nhưng đang cố gắng kìm nén nước mắt.

Ông Vingerhoets nói nếu nước chảy ra từ mắt là tiêu chí xác định xem Ronaldo có khóc hay không, thì kết luận lại là cầu thủ không rơi lệ. Nhưng ông khẳng định theo định nghĩa của riêng mình, ông vẫn coi Ronaldo đã khóc.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận dù không có nước mắt, Ronaldo có khóc và tìm cách kìm nén nước mắt”, ông nói.

Theo truyền thống, kết luận trong các vụ cá cược rất đơn giản, nếu như có những con số cụ thể và bảng thống kê, như Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1, hay Anh thắng Na Uy với cách biệt một bàn trong các trận tứ kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, các thị trường như Polymarket và Kalshi đã mở ra những hình thức cá cược mới. Ví dụ, Polymarket còn xuất hiện câu hỏi liệu Chúa Jesus có tái sinh không. Đáp án chỉ được ghi nhận là có nếu sự kiện xảy ra trước 23:59 ngày 31/12/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Từ câu hỏi này, một diễn đàn khác cá cược về tỷ lệ lựa chọn “có” cho câu hỏi Chúa Jesus có tái sinh không.

Do lượng tiền khổng lồ đổ vào các thị trường này, tranh luận về ngữ nghĩa đã bùng nổ thành tranh luận về tài chính.

Đầu năm 2026, Polymarket và Kalshi dậy sóng với câu hỏi rapper Cardi B có "biểu diễn" tại giờ giải lao giữa trận Super Bowl hay không. Trong phần trình diễn của Bad Bunny, Cardi B xuất hiện và nhảy cùng diễn viên Jessica Alba và Pedro Pascal, nhưng cô không hát. Người dùng đã phân tích chi tiết từ “biểu diễn” trong trường hợp này. Cuối cùng, Polymarket đóng phiên cá cược với 5 triệu USD , kết luận là “có”, trong khi Kalshi hoàn trả một phần tiền cho người dùng.

Theo tờ New York Times, ít nhất một nhà giao dịch đã đệ đơn khiếu nại Kalshi lên các cơ quan quản lý liên bang về kết luận này.

“Càng cho phép họ mở những câu hỏi này, càng nhiều tình huống mơ hồ và phẫn nộ từ những người quyết tâm giành chiến thắng”, ông Yurko nói.

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