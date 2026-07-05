'Mỏ vàng' từ vấn đề tranh cãi nhất World Cup 2026

Nghỉ uống nước giữa hiệp trong mỗi trận đấu tại World Cup 2026 là khoảng thời gian hái ra tiền với các đài truyền hình trên thế giới, khi họ chèn thêm quảng cáo và thu tiền khủng.

4 phút 20 giây mỗi trận đấu. Hoặc 7 giờ, 30 phút, 40 giây cho toàn bộ giải đấu.

Đây là thời lượng quảng cáo truyền hình mà người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới phải xem thêm vì những giờ nghỉ giải lao để uống nước tại World Cup 2026.

Quảng cáo được phép bắt đầu 20 giây sau khi trọng tài thổi còi nghỉ giữa hiệp 3 phút, và phải kết thúc 30 giây trước khi trận đấu tiếp tục. Như vậy, các đài truyền hình có thêm 8 khung quảng cáo 30 giây mỗi trận đấu, với tổng cộng 832 khung giờ từ đầu đến cuối giải.

Một đoạn quảng cáo 30 giây trên Fox Sports trung bình có giá 200.000- 300.000 USD , và tăng lên 750.000 USD trong các trận đấu có đội tuyển Mỹ và các vòng chung kết. Điều này đồng nghĩa quảng cáo trong giờ nghỉ giải lao uống nước có giá hơn 250 triệu USD chỉ riêng tại Mỹ.

Theo BBC, việc nghỉ uống nước giữa hiệp làm gián đoạn nhịp độ trận đấu, khiến nhiều huấn luyện viên và cầu thủ chỉ trích, còn người hâm mộ la ó phản đối. Còn DW gọi đây là chủ đề gây tranh cãi nhất World Cup 2026.

Tuy nhiên, thời gian này lại trở thành mỏ vàng mới hái ra tiền ở nhiều quốc gia.

Các cầu thủ uống nước cũng sinh thêm 1 tỷ USD

FIFA khẳng định quãng nghỉ uống nước nhằm bảo vệ sức khỏe của cầu thủ trong điều kiện thời tiết nóng bức ở Bắc Mỹ. Vì tính công bằng thể thao, các giờ nghỉ này phải áp dụng đồng đều trong mọi trận đấu, ngay cả khi nhiệt độ không quá cao trong các sân vận động có mái che và điều hòa không khí.

Ở mỗi quốc gia có quy định và lựa chọn riêng về khoảng thời gian các cầu thủ nghỉ giữa hiệp uống nước. Hầu hết tận dụng như một cơ hội mới kiếm thêm tiền từ quảng cáo, bằng cách chiếu hẳn quảng cáo hoàn chỉnh hoặc chia đôi màn hình, một bên quảng cáo một bên chiếu cảnh ở sân vận động.

Người hâm mộ Anh không phải xem quảng cáo trong thời gian nghỉ giữa hiệp uống nước vì đài BBC không cho chạy quảng cáo, còn đài ITV bị hạn chế bởi các quy định về số lượng chiếu quảng cáo trong 60 phút.

Fox Sports, đài truyền hình của Mỹ, chiếu tối đa quảng cáo và hiển thị toàn màn hình. Ngay cả các khoảng phát quảng cáo cũng gắn mác "được tài trợ bởi" một thương hiệu cụ thể. Cộng thêm việc Coca-Cola - nhà tài trợ chính thức của FIFA - cung cấp các loại đồ uống in logo của hãng cho cầu thủ trên sân, khán giả truyền hình tại Mỹ trên thực tế bị bủa vây bởi "ma trận" quảng cáo 3 lớp dồn dập trong quãng nghỉ tiếp nước.

World Cup 2026 bắt buộc nghỉ giữa hiệp, ở phút 22 ở hiệp 1 và phút 67 ở hiệp 2. Ảnh: Reuters.

“Người Mỹ quá quen với quảng cáo trong trận đấu suốt 40, 50 năm nay, vì vậy về mặt văn hóa, điều này không có gì kỳ lạ”, Rob di Gisi - giảng viên quản lý thể thao tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania - cho biết.

Đài truyền hình Telemundo của Mỹ, phát sóng các trận đấu bằng tiếng Tây Ban Nha và hướng đến khán giả Mỹ Latinh, là một trong số ít các đài quyết định không phát quảng cáo trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Trong trận đấu mở màn của Canada tuần trước, một bình luận viên chia sẻ: "Chúng tôi thích cách làm truyền thống hơn. Chúng ta nên được quan sát hành động của các cầu thủ. Chúng tôi cho người hâm mộ thấy những người đang tận hưởng trận đấu, chứ không phải chiến lược kinh doanh bóng đá".

Nhiều thị trường lớn khác trên thế giới cũng phát quảng cáo nghỉ giữa hiệp, như Mexico, Canada, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Trung Đông và khu vực châu Phi cận Sahara. Các đài này không tính phí cao như Fox Sports và không phát sóng tối đa thời lượng cho phép, song khoản tiền thu được vẫn rất lớn.

“Con số tổng có thể lên tới 1 tỷ USD trên toàn cầu”, ông Di Gisi nói thêm.

Tuy nhiên, việc thu hút sự chú ý đến sản phẩm trong giờ nghỉ chưa chắc đã thành công về mặt thương hiệu.

"Liệu các nhãn hàng có vấp phải sự phản đối tới mức không tạo được giá trị quảng cáo? Nếu các thương hiệu vi phạm trải nghiệm mà người hâm mộ mong đợi, trong trường hợp này là diễn biến của trận đấu, thì họ có thể bị phản ứng tiêu cực”, chuyên gia Marketing T. Bettina Cornwell tại Đại học Oregon chia sẻ.

Vấn đề tranh cãi nhất giải đấu có thành điều bình thường mới?

Các đài truyền hình hoạt động độc lập khi bán suất quảng cáo, đồng nghĩa FIFA không trực tiếp thu lợi về mặt tài chính. Tuy nhiên, khoản tiền mới này đẩy bản quyền phát sóng World Cup tăng lên, đồng nghĩa FIFA về mặt lý thuyết có thể tính giá cao hơn khi đàm phán trong tương lai.

FIFA vẫn chưa xác nhận liệu quãng nghỉ tiếp nước có áp dụng trong các kỳ World Cup tương lai hay không. Dẫu vậy, khả năng cao đây sẽ là điều bình thường mới, xét tới lợi ích tài chính và World Cup 2030 tại Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ được tổ chức trong mùa hè nóng bức.

"Fox Sports mua bản quyền phát sóng World Cup 2026 với giá 485 USD . Nếu họ kiếm được 250 triệu USD chỉ từ giờ nghỉ giải lao uống nước, phí bản quyền đó trở thành món hời”, Dennis Deninger - tác giả cuốn Live Sports Media: The What, How and Why of Sports Broadcasting - cho biết.

"Khi FIFA đàm phán bản quyền lần tới, họ có thể nói sản phẩm giờ giá trị hơn, bởi vì các đài truyền hình có thể bán tài trợ trong thời gian nghỉ giải lao, nhiều quảng cáo hơn, và số lượng trận đấu cũng tăng lên. Khi có cơ hội kiếm tiền, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả”, ông nói thêm.

Quy định bắt buộc nghỉ giải lao uống nước tại World Cup 2026 bùng nổ tranh luận trên khán đài, trên sân cỏ và cả ngoài đời thực. Ảnh: HMB-Media/IMAGO.

Chính tệp khán giả xem bóng đá theo phong trào giúp việc chèn các đoạn quảng cáo dễ dàng hơn.

"Tôi nghĩ xu hướng này sẽ tồn tại lâu dài, đặc biệt là trong các giải đấu do FIFA tổ chức. World Cup thu hút cả khán giả đại chúng không chính thống, những người chỉ bật tivi lên xem cho vui chứ không theo dõi mọi trận đấu. Nhóm khán giả này thường xem các video ngắn thay vì ngồi coi trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta có thể thêm quãng nghỉ và chèn quảng cáo vào đó mà họ chẳng mảy may bận tâm", Thomas Peeters - Giáo sư kinh tế chiến lược tại Trường Kinh tế Erasmus - nhận định.

"Việc này xé nhỏ trận đấu thành những phân đoạn ngắn hơn. Giống những gì chúng ta đang chứng kiến ở các loại hình giải trí khác, cách làm này rất hiệu quả với tệp khán giả trẻ tuổi, những người có thói quen tiêu thụ nội dung theo từng phần nhỏ", ông nói thêm.

Tuy nhiên, việc các giải đấu lớn khác có chấp nhận các quãng nghỉ tiếp nước chỉ vì lợi ích kinh tế hay không thì vẫn là dấu hỏi lớn.

Tại Vương quốc Anh, Ngoại hạng Anh (Premier League) bị trói buộc bởi các quy định nghiêm ngặt của Ofcom (Cơ quan Quản lý Truyền thông Anh) và chắc chắn đối mặt với làn sóng giận dữ khủng khiếp từ người hâm mộ. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) trong những tháng gần đây luôn tìm cách vạch rõ ranh giới với FIFA trong các vấn đề chính sách, bao gồm cả cam kết không áp dụng cơ cấu giá vé linh hoạt tại kỳ Euro 2028.

"Khi một trận đấu được theo dõi bởi những cổ động viên ruột của cả hai đội, họ sẽ không đời nào muốn trận đấu bị ngắt quãng chỉ sau 25 phút bóng lăn. Đối với UEFA và Ngoại hạng Anh, ý tưởng này không quá hấp dẫn vì họ sở hữu những thị trường trung thành và ổn định hơn so với FIFA", ông Peeters nói thêm.

Trong một tuyên bố, UEFA khẳng định “không có kế hoạch thay đổi các quy định (về quãng nghỉ tiếp nước) cho các giải đấu sắp tới, bao gồm cả Champions League và Euro 2028".